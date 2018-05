Læger Uden Grænser åbner ebola-kliniker efter fund i millionby

Natten til torsdag dansk tid kunne myndighederne i DRCongo konstatere, at en person var smittet af ebola i millionbyen Mbandaka i det vestlige DRCongo.

Det fund kan meget vel vise sig at få store følger, siger Læger Uden Grænsers landechef, Julien Raickman.

Ifølge landechefen florerer ebola ofte uden for byerne. Men hvis ebolaen, der kan smitte via kropsvæsker, har spredt sig til Mbandaka, får det stor betydning for, hvor hurtigt den kan sprede sig.

»Mbandaka er en stor by med omkring en million indbyggere. Det er for os en stor game-changer,« siger Julien Raickman på en telefonlinje fra DRCongo.

»I landlige områder er mulighederne for at flytte sig omkring mere begrænsede. Vejene er små, og selv i bil kan det være svært. Så en persons kapacitet til at møde andre mennesker er ret lille,« forklarer han.

»Modsat i en storby - og særligt i denne by langs Congo-floden - er den fysiske kontakt meget mere omfattende. Antallet af mennesker, der måske har været i kontakt med sygdommen, kan være meget større.«

Oprindeligt havde Læger Uden Grænser i samarbejde med Verdenssundhedsorganisationen, WHO, og sundhedsmyndighederne i landet sørget for ebolaafdelinger på hospitaler.

Men efter fundet har Læger Uden Grænser åbnet to selvstændige klinikker til behandling af ebola i stedet. Begge stedet vil have 20 sengepladser.

Samtidig forsøger sundhedspersonale at spore, hvordan ebolasmitten har fundet vej til storbyen.

»Vi forsøger at identificere, hvor den smittede mand kom fra, og forstå hvor han har færdedes,« siger Julien Raickman.

»Når man bekæmper ebola, er det vigtigt at vide, hvem der har været i kontakt med sygdommen og endda også, hvem der har været i kontakt med dem, der har været i kontakt med sygdommen.«

I det vestlige Afrika dræbte ebola over 11.000 personer mellem 2014 og 2016.

