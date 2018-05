Læger frygter en snarlig eksplosion af ebola i DRCongo

København/Mbandaka. Der er risiko for, at et ebolaudbrud i DRCongo snart spreder sig voldsomt. Det vurderer Astrid Opstrup, der er sygeplejerske for Læger uden Grænser og til stede i den nordvestlige by Mbandaka.

- Vi er virkelig bange for, at det her kan gå rigtig galt at det eksploderer.

- Vi oplever, at folk ikke vil i behandling, fordi de ikke ved, hvad ebola er. De tror simpelthen ikke på, at det er noget, der eksisterer. Det samme oplevede jeg under det store ebolaudbrud i Sierra Leone i 2014, siger hun.

I 2014 brød sygdommen ebola ud i Vestafrika, hvor den fortsatte frem til januar 2016. Over 11.300 mennesker blev dræbt af sygdommen, der har influenzalignende symptomer i begyndelsen.

Mbandaka er en havneby ved Congo-floden med 1,5 millioner indbyggere. Fra byen er der en del trafik til blandt andet hovedstaden Kinshasa, der har en befolkning på ti millioner.

En del smittede tror, at de har influenza eller malaria, og det får folk til at holde sig væk fra behandlingsstederne. Det kan dog få store konsekvenser, advarer Astrid Opstrup.

- Vi ved, at der er mange, der allerede er smittet og måske allerede har symptomer på sygdommen, men som ikke kommer til behandling.

Derfor er Læger uden Grænser begyndt at lave opsøgende arbejde i lokalsamfundet.

Her informerer de om sygdommen og opfordrer folk til at holde øje med symptomer samt at blive tjekket, hvis familiemedlemmer bliver syge.

- En af vores patienter på isolationscenteret har i den nærmeste familie cirka 10 til 15 personer, som kan være smittet, og det er nok lavt sat. Sådan er det for alle smittede, siger hun.

Ifølge Astrid Opstrup kommer der nye smittede til hver dag.

Astrid Opstrup skulle egentlig have behandlet mæslinger i landet, men på grund af den alvorlige situation blev hun sat på en akutliste og rykket til Mbandaka.

Her oplærer hun lokale sygeplejersker i behandling af syge på det midlertidige behandlingscenter, hvor syv personer i øjeblikket behandles.

/ritzau/