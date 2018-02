Læge i Ghouta til Berlingske: »Vores patienter dør, hvis de ikke bliver evakueret snart«

Læger arbejder på overtid i Ghouta, for at følge med i behandlingen af de mere end 2.000 nye patienter, der er blevet indlagt i løbet af den seneste uge i Syrien. Mens en våbenhvile er blevet brudt, er lægerne nu ved at løbe tør for medicin, fortæller de Berlingske.