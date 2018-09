Labour vil ikke støtte Mays brexitaftale

Storbritanniens store oppositionsparti, Labour, vil ikke stemme for det forslag til en aftale om at forlade EU, som premierminister Theresa May har lagt frem.

Det siger partiets udenrigsordfører, Emily Thornberry, til Financial Times.

Ifølge Thornberry vil Labour stemme imod en hvilken som helst aftale om det såkaldte brexit, som premierministeren når med EU.

»Det kommer simpelthen ikke til at ske,« siger hun til avisen.

Udenrigsordføreren siger til avisen, at hun håber, at hvis May ikke kan få sin aftale med EU gennem en afstemning i parlamentet, må hun trække sig og udskrive nyvalg.

Fredag den 29. marts næste år ved midnat forlader Storbritannien formelt EU.

