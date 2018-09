Labour-leder tror på snarligt valg i Storbritannien

Liverpool. Lederen af det britiske arbejderparti Labour, Jeremy Corbyn, siger, at hans parti er parat til et valg, som ifølge ham formentligt vil komme snart.

- Der er mange konservative parlamentsmedlemmer, som er vrede på deres egen regering, siger Corbyn søndag på arbejderpartiets landsmøde i Liverpool.

Corbyns næstformand, Tom Watson, siger også, at premierminister Theresa May's regering er på randen af et sammenbrud, og at der måske kommer et valg snart.

Watson tilføjer over for Reuters, at hvis medlemmerne på landsmødet støtter idéen om endnu en brexit-folkeafstemning, så vil partiets ledelse have svært ved at ignorere det.

Theresa Mays embedsmænd er begyndt at planlægge et muligt lynvalg i november, skriver avisen The Sunday Times.

Et efterårsvalg vil ifølge avisen have to formål: At redde Storbritanniens udtræden af EU og sikre, at Theresa May kan blive på posten som premierminister.

/ritzau/Reuters