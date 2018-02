Labour-leder: Brexit må ikke føre til værre forhold for briter

Formanden for Labour i Storbritannien, Jeremy Corbyn, siger, han respekterer resultatet af folkeafstemning om britisk exit fra EU.

Men 20 måneder efter afstemningen forstår resten af landet ikke, hvad det er, den konservative regering vil foretage sig ved brexit ifølge Corbyn.

Han betoner i en tale i Coventry, at brexit ikke må betyde, at Storbritannien kommer til at klare sig dårligere.

Det gælder i forhandlinger med EU om at sikre sig den bedste aftale for arbejdspladser og økonomien, mener Corbyn. En fredsaftale for Nordirland må heller ikke bringes i fare ved brexit.

Hvis Labour kommer til regeringsmagten, vil han straks sørge for at garantere EU-borgeres rettigheder i Storbritannien.

Briterne vil fortsat stå sammen med EU om klimapolitik, fastslår han.

