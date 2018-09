Kvinder filmes op under skørtet: Nu skal alle toiletter dagligt tjekkes for skjulte kameraer i Seoul

Kvinder, som har fået et kamera op under skørtet, mens de står på rulletrappen op fra metroen. Kvinder, som er blevet fanget af ulovlige kameraer, mens de besørger på offentlige toiletter. Og kvinder, der er blevet optaget uden særlig meget tøj på gennem ruden til deres hjem.

Eksemplerne er mange. For ulovlig spionage med seksuelle undertoner er de seneste år blevet et stigende problem i Sydkorea.

Siden 2011 er antallet af sager om ulovlig overvågning steget fra 1.300 til 7.500 i 2015 for sidste år at lande på over 6.400 sidste år. Ifølge BBC er 80 procent af ofrene kvinder.

Tendensen har skabt en frygt blandt sydkoreanske kvinder for at blive fotograferet og filmet uden deres samtykke, og hen over sommeren har der derfor været arrangeret adskillige demonstrationer i hovedstaden Seoul, hvor tusindvis af kvinder er gået på gaden i protest. Under en demonstraion i juli var der ifølge politiet 20.000 deltagere.

Iført maskeringer og under slogannet »My life is not your porn« (mit liv er ikke [en del af] din pornofilm, red.) har de protesteret imod, at gerningsmændene i de fleste tilfælde slipper med en bøde eller betinget fængsel – også i de tilfælde, hvor den ulovlige overvågning har stået på i en årrække og materialet er blevet lagt online og videresolgt.

Ifølge sydkoreansk lov kan det give op til fem års fængsel at optage eller videredistribuere ulovlig video, men CNN skriver, at det kun er i fem procent af sagerne, at gerningsmanden ender bag tremmer.

Protesterne er således også en reaktion på myndighedernes håndtering af problemet.

Blandt andet skabte det et ramaskrig, da de sydkoreanske myndigheder tidligere på sommeren offentliggjorde en kampagne, som skulle sætte fokus på problemet. I kampagnen blev lurerne fremstillet som rødkindede, uskyldige drenge, hvilket faldt mange for brystet. Kort efter blev kampagnen trukket tilbage.

This playful poster made by South Korean police for its new online campaign to help curb spycam porn crimes seems to sum up how the police view the widespread crimes causing so much fear & anxiety among women : funny, laughable pranks committed by pink-cheeked man-boys. pic.twitter.com/uAQlyrxMwX — Hawon Jung (@allyjung) 9. august 2018

Siden er regeringen påbegyndt arbejdet for at sikre strengere straffe for ulovlig overvågning af seksuel karakter, og man har meldt ud, at man vil afsætte 4,5 millioner dollars, så myndighederne ude lokalt kan øge patruljeringen omkring de offentlige toiletter og omklædningsrum rundt om i bybilledet.

Men flere aktivister kræver handling nu.

Derfor er et stort hold kvinder i denne uge ifølge CNN begyndt at gennemsøge de 20.000 offentlige toiletter i hovedstaden Seoul for gemte kameraer. Med højteknologisk udstyr undersøger de dagligt hvert hjørne af toiletterne for at sikre, at der ikke er gemt optageudstyr.

Det er planen at titusindvis af toiletter på landsplan skal undersøges, og der bliver i disse dage dannet særlige grupper.

Hver måned hen over sommeren har aktivister protesteret i Seouls gader mod ulovlig overvågning. Måned for måned er tilslutningen vokset. Billedet her er fra demonstrationen 9. juni.

I Sydkorea er det ifølge Ritzau et lovkrav, at telefoner skal sige en lyd, når de tager et billede, men det har en voksende gruppe altså fundet en måde at komme udenom på.

Der er således eksempler på særdeles kreative kameraløsninger, hvor gerningsmænd har gemt kameraer i alt fra lightere, briller og ure til bilnøgler, mens de optager.

Det er kommet frem, at gerningsmændene i flere tilfælde har været særdeles veluddannede. Der er skolelærere, professorer, doktorere, præster, betjente og embedsmænd bag.