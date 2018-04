Kvinden i centrum af retssag: Cosby gav mig blå piller

Kvinden, der er i centrum i retssagen mod den amerikanske skuespiller og komiker Bill Cosby, aflagde fredag vidneudsagn.

I retten sagde hun, at hun var blevet bedøvet af den tidligere stjerne i hans hjem nær Philadelphia i 2004, hvorefter hun blev voldtaget.

Den 80-årige Cosby, som blev berømt som en elskelig patriark i "The Cosby Show", er for anden gang stillet for retten i Norristown i Pennsylvania tiltalt for at have sexoverfaldet en tidligere ven og kollega, den 45-årige Andrea Constand.

- Han gav mig tre blå piller, siger den 45-årige Constand, som siger, at hun derefter var ude af stand til at gøre modstand mod hans grove seksuelle overgreb.

I alt har over 50 kvinder rettet lignende beskyldninger mod Cosby, som skal have begået de mange overgreb i løbet af flere årtier.

Alle sagerne - på nær sagen i 2004 - er forældede. Men i denne retssag får anklagemyndigheden mulighed for at afhøre mange af de kvinder, der hævder at være ofre.

En tilsvarende retssag sidste år endte i et dødvande, hvor påstand stod mod påstand. Nævningene opgav at nå frem til en kendelse efter at have voteret i 52 timer.

Fem af de kvinder, der også hævder at være ofre, havde vidnet, inden Costand indtog vidneskranken fredag.

Cosby afviser alle beskyldninger, der er blevet rettet mod ham.

Cosbys forsvarere vil forsøge at skabe tvivl om kvindens motiver og udlægning af sagen - blandt andet ved at have fokus på hvor mange penge der er blevet givet til kvinden, Andrea Constand, ved et tidligere forlig.

På retssagens første dag kom det blandt andet frem, at Cosby i 2006 angiveligt betalte 3,38 millioner dollar til kvinden. Et beløb, som ifølge anklageren indikerer, at Cosby havde noget at skjule.

Cosby har gennem hele det lange forløb fastholdt, at kvinderne frivilligt havde sex med ham.

/ritzau/Reuters