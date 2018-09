Kvinden bag sexanklage mod Trumps dommer vil først vidne efter en FBI-kulegravning

En ekstraordinær høring på mandag i det amerikanske senats retsudvalg af præsident Trumps nominerede til højesteret, Brett Kavanaugh, og en psykologiprofessor, Christine Blasey Ford, der har anklaget Kavanaugh for forsøg på voldtægt, er umiddelbart afblæst.

Christine Blasey Ford stod i søndags frem i Washington Post og anklagede Brett Kavanaugh for under en gymnasiefest i begyndelsen af 80erne i fuld tilstand at have holdt hende fast på en seng, overgramset hende, forsøgt at tage hendes tøj af og at have holdt hende for munden, da hun begyndte at skrige.

Men i et brev til det amerikanske senats retsudvalg skriver Fords advokater ifølge New York Times, at »det første skridt« i sagen før en høring må være, at FBI undersøger sagen, da Ford mener, at flere senatorer i retsudvalget på forhånd allerede har besluttet sig for, hvad de mener om sagen.

Derfor ønsker hun - ligesom demokratiske senatorer i retsudvalget - at FBI undersøger sagen til bunds, før hun på direkte nationalt TV »genoplever den traumatiske og rystende hændelse«.

»Hun er ikke klar til at tale med dem under en høring mandag,« siger Lisa J. Banks, en af hendes advokater, ifølge flere amerikanske medier.

»Ingen retmæssig undersøgelse vil blive foretaget mellem nu og mandag«.

Christine Blasey Ford har dermed ikke afvist, at hun vil vidne, men det er usandsynligt, at Republikanerne vil gå med til en anden dato for vidneafhøringen, som i forvejen har udsat hele processen med godkendelse af Brett Kavanaugh til posten som ny højesteretsdommer.

Tværtimod mener Republikanerne, at tilbuddet om en ekstraordinær høring mandag var en udstrakt hånd efter en meget alvorlig anklage mod Kavanaugh.

Mens Demokraterne anser Kavanaugh som en højreradikal, der ser positivt på at begrænse adgangen til abort og at beskytte amerikanernes ret til at bære våben, ønsker republikanerne af flere grunde at få Kavanaugh godkendt hurtigt.

Dels fordi højesteret påbegynder sin nye sæson i begyndelsen af oktober, dels fordi en udnævnelse af en ny konservativ højesteretsdommer - den anden i Trumps regeringstid i Det Hvide Hus - kan være et godt salgsnummer over for konservative vælgere op mod midtvejsvalget den 6. november.

»Hvis hun ikke kommer på mandag, vil vi gå videre og stemme på onsdag,« lyder det således fra den republikanske senator Lindsey Graham på Fox News.

Allerede inden det kom ud tirsdag aften amerikansk østkysttid, at Christine Blasey Ford ville have FBI-undersøgelse før en høring, havde Donald Trump sagt, at Brett Kavanaugh »ikke er en mand, der fortjener dette«.

Og at FBI selv har sagt, at de »ikke vil« foretage en undersøgelse, og at der »angiveligt har været seks baggrundstjek over årene« af Brett Kavanaugh, der blot er »steget smukt op ad stigen«.

Ifølge brevet fra Christine Blasey Fords advokater har professoren været mål for ondsindet chikane og selv dødstrusler, siden hun stod offentligt frem søndag.

Hendes e-mail er ifølge advokaterne blevet hacket, og hun er sammen med sin familie blevet tvunget til at forlade deres hjem på grund af trusler.

Michael Bjerre er Berlingskes korrespondent i USA