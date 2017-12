Krokodille spiste mand under dødelig storm i Filippinerne

Under optræk til en tropisk storm i Filippinerne har en mand mistet livet, da han ville sikre sin båd mod uvejret.

53-årige Abdulsalam Binang Amerhasan blev spist af en krokodille ved byen Bataraza, fortæller politiet på øen Palawan.

I silende regn gik Amerhasan torsdag ned til den nærliggende flod for at fortøje sin båd, da stormen Tembin nærmede sig øen.

Men manden vendte ikke tilbage, og en time senere blev hans kone urolig.

Hun bad naboer om hjælp, og de begyndte at lede efter manden, da de mente, at han kunne have været udsat for en ulykke.

»Lokalsamfundet igangsatte en eftersøgning langs floden, indtil de fik øje på offerets livløse krop, der under tumultagtige scener blev spist af en krokodille,« oplyser politiet.

Det fremgår ikke af politiets rapport, hvad der skete med krokodillen.

Siden oktober har der været tre hændelser, hvor krokodiller har angrebet mennesker ved Bataraza, der kaldes Filippinernes »yderste grænse«.

Det er et af de eneste steder i landet, hvor man jævnligt ser krokodiller.

Jagt og reduktion af habitater har medført, at antallet af krokodiller i den øvrige del af øriget er faldet markant.

Sidste år blev en 12-årig pige på Palawan trukket væk af en krokodille for øjnene af sine søskende. Hun blev ikke fundet igen.

Hun var i færd med at hente vand. I oktober blev en kvinde under en lignende hændelse angrebet af en krokodille. Hun blev reddet af sin niece, som kastede sten efter dyret.

Området rammes lørdag aften af stormen Tembin. Den har taget flere end 100 menneskeliv på øen Mindanao i syd.

