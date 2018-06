Kritikken vokser: Trump anklages for tortur ved at sætte børn i »bure« og adskille dem fra forældre

Trump er under pres for at stoppe adskillelse af familier

USA vil ikke være en »migrantlejr«.

Det siger præsident Donald Trump, som er under et stigende pres for at få sat en stopper for adskillelse af migrantbørn og deres forældre ved den amerikanske grænse mod Mexico.

Topfolk i Trumps regering støtter præsidentens »nultolerance politik«, der betyder, at alle, der krydser grænsen ulovligt, skal anholdes for at have overtrådt amerikansk straffelov.

Men samtidig vokser kritikken fra rettighedsgrupper og folk inden for præsidentens eget, republikanske parti.

Mens situationen ved grænsen er ved at udvikle sig til en af de mest kritiske i Trumps præsidentskab, så står han fortsat fast på sin migrantpolitik.

Det sker også til trods for, at flere demokratiske politikere anklager myndighederne for at udsætte børn for umenneskelig behandling og holde dem i »bure« adskilt fra deres anholdte forældre.

Amnesty International kalder den amerikanske praksis noget, »man forbinder med tortur«, mens FN mener, at adskillelse af familier ved grænsen er i strid med menneskerettighederne.

»USA vil ikke være en migrantlejr eller ét stort asylcenter,« siger Trump i Det Hvide Hus mandag ifølge nyhedsbureauet AFP.

»Se, hvad der sker i Europa og se, hvad der sker andre steder. Vi kan ikke tillade, at det sker i USA. Ikke på min vagt,« tilføjer han.

Nye tal fra ministeriet for indenlandsk sikkerhed viser, at 2342 børn er blevet adskilt fra deres forældre ved grænsen siden maj.

Det er sket som følge af »nultolerance-politikken«, som justitsminister Jeff Sessions fremlagde i april.

Selv om det er Trump-administrationen, der har indført den nye praksis, sagde Trump selv i sidste uge, at indgrebene er en »forfærdelig praksis«, der er »påtvunget af Demokraterne«.

Udlændingedebatten er i øjeblikket øverst på dagsordenen i Washington, hvor man afventer, om en ny lovpakke om strengere udlændingelove stemmes igennem.

Ifølge The Washington Post forsøger præsidenten at bruge adskillelsen af familier til at presse Demokraterne til at stemme for lovene i Kongressen.

/ritzau/

EU-flertal vil fjerne dansk særregel om dagpenge

Polakker og tyskere kan fremover få lettere adgang til danske dagpenge stik mod danske politikeres ønsker.

Torsdag ventes et flertal af EU-landene at trække tæppet væk under, hvad der hidtil har lignet en dansk sejr i slagsmålet om EU's fri bevægelighed.

EU-Kommissionen havde foreslået at blåstemple en dansk særregel, om at EU-borgere skal arbejde tre måneder i Danmark, før de kan få adgang til dagpenge. Men det krav vil et flertal af landene nu lempe til én måneds beskæftigelse, skriver Jyllands-Posten.

Det vil betyde, at eksempelvis en tysker eller en polak efter en måneds arbejde i Danmark vil kunne få ret til danske dagpenge, hvis vedkommende har arbejdet 11 måneder i sit hjemland, før han kom hertil.

Det er bekymrende, mener Socialdemokratiets EU-ordfører, Peter Hummelgaard,

»Vi er alvorligt bekymrede for følgerne for hele vores kollektive forsikringssystem. Det er desværre endnu et udtryk for, at mange lande trækker EU i den forkerte retning. Der er en markant mangel på respekt for den danske velfærdsmodel, siger han til Jyllands-Posten.

For beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er sagen »et nederlag«:

»Det er korrekt, at vi ikke er vidne til nogen folkevandring. Det ændrer ikke på, at dette er et principielt spørgsmål, som dybest set også kan rokke ved den folkelige opbakning til EU.«

To mænd dræbt og fire såret ved skuddrama i Malmø

To personer er døde efter at være blevet ramt af skud foran en internetcafé i Malmø mandag aften.

Det oplyser svensk politi.

Der er tale om en ung mand på 18 år samt en 29-årig mand.

I alt blev seks mænd ramt under skyderiet, der fandt sted omkring klokken 20.

Et vidne siger til avisen Expressen, at der blev affyret mellem 15 og 20 skud. Politiet er massivt til stede i området.

Der er ingen oplysninger om, hvor alvorligt de øvrige ramte er såret. Politiet arbejder fortsat på at identificere de implicerede.

Nyhedsbureauet TT skriver, at der blev slået alarm til politiet lidt efter klokken 20.

Ifølge Aftonbladet siger vidner, at nogle sårede blev hentet ind i en bil, som derefter kørte væk fra stedet med høj fart.

Skyderiet skete nær en politistation, så politiet var på stedet næsten øjeblikkeligt.

Politiet har afspærret Drottninggatan og et område nær centrum. Desuden er politiet massivt til stede ved hospitalet, hvor de sårede bliver behandlet.

Myndighederne er tilbageholdende med yderligere oplysninger, men de siger, at der ikke er grund til bekymring i offentligheden.

Det svenske politi siger ifølge Reuters, at skyderiet ikke er relateret til terror.

En talsmand for politiet siger, at der ikke umiddelbart er nogen mistænkte eller anholdte i sagen.

»Nej, vi har ingen mistænkte. Lige nu er det først og fremmest afspærringer og vidneudsagn, det gælder. Det har også stor betydning, om nogle af de sårede vil kunne give os oplysninger,« siger Stephan Söderholm.

Han tilføjer, at politiet efterforsker sagen som forsøg på manddrab.

»Skyder man mod folk på åben gade, så kan det kun anses som forsøg på at dræbe,« siger Stephan Söderholm.

Kriminalteknikere er ved at undersøge gerningsstedet.

En mand blev skudt og dræbt på gaden i Malmø i maj. Byen har tidligere været plaget af mange skyderier, som har haft rod i bandekrige i forstæderne.

/ritzau/TT

Trump truer Kina med nye toldsatser for 200 milliarder

USAs præsident, Donald Trump, truer med at hæve tolden på en lang række kinesiske varer med yderligere ti procent.

Præsidenten siger, at han har anmodet landets handelsministerium om at finde de kinesiske produkter, der er bedst egnet til de nye toldsatser, for i alt 200 milliarder dollar.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

»Hvis Kina fortsat nægter at ændrer dets praksis og insisterer på at vedtage yderligere toldsatser, som det for nylig er blevet oplyst, så vil disse nye toldsatser blive en realitet, så snart den lovmæssige del af processen er i orden,« lyder det fra præsidenten.

Kinas handelsministerium anser Trumps trussel som et forsøg på »afpresning«.

»Praksis med et ekstremt pres samt afpresning fraviger den konsensus, begge lande i fællesskab er nået frem til igennem flere forhandlinger. Og det er en stor skuffelse for det internationale samfund,« udtaler Kinas handelsministerium ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ifølge ministeriet har Kina »ikke andet valg end at tage samme vidtgående beslutninger« og »voldsomme modtræk«.

Det nyeste skridt fra præsidenten skyldes ifølge Trump »uacceptabel« adfærd fra kinesisk side, efter landet fredag besluttede at føje 659 amerikanske varer til listen over produkter, der fra 6. juli vil blive pålagt ekstra told ved ankomsten til Kina.

De kinesiske toldsatser kommer som svar på, at USA kort forinden besluttede at indføre en 25 procents told på varer fra Kina til en værdi af 50 milliarder dollar.

USA og Kina er verdens to største økonomier, og landenes udveksling af nye toldsatser frygtes at være et skridt nærmere en reel handelskrig.

Donald Trump har tidligere advaret kineserne mod at svare igen.

Omvendt beskylder kineserne USA for at løbe fra løfter, der er blevet givet under tidligere forhandlinger.

»Den amerikanske beslutning har overtrådt Verdenshandelsorganisationens regler og er i modstrid med den forståelse, som Kina og USA har opnået i tidligere forhandlinger om handel,« skrev det kinesiske nyhedsbureau Xinhua i sidste uge.

/ritzau/

26.000 mennesker flygter fra voldsomme kampe i Yemen

Op mod 26.000 indbyggere i den livsvigtige havneby Hodeida i Yemen menes at være flygtet fra byen den seneste uge, hvor voldsomme kampe har stået på.

Det oplyser FN mandag ifølge nyhedsbureauet AP.

»Vi forventer, at antallet stiger, så længe fjendtlighederne fortsætter,« udtaler Stephane Dujarric, der er talsmand for FNs generalsekretær, António Guterres.

I sidste uge udbrød der voldsomme kampe mellem styrker anført af sunnimuslimske Saudi-Arabien, der støtter Yemens regering i eksil, og de shiamuslimske houthi-oprørere, som støttes af Iran med blandt andet våben.

Mindst 280 mennesker har mistet livet under kampene.

Havnen i Hodeida er Yemens største og en livline for millioner af mennesker i landet. 22 millioner mennesker i Yemen har brug for humanitær hjælp. 80 procent af den nødhjælp, der kommer til landet, sejles til Hodeida.

Det er de iranskstøttede houthi-oprøreres eneste havn. Natten til lørdag dansk tid genvandt regeringsvenlige styrker dog kontrollen over havnen.

Røde Kors frygter for civilbefolkningen i Hodeida, efter offensiven mod havnebyen er blevet indledt.

»Det, vi ser i Yemen nu, er et angreb på livslinjen for helt afgørende forsyninger til civilbefolkningen,« siger generalsekretæren for det norske Røde Kors, Bernt G. Apeland, ifølge det norske nyhedsbureau NTB.

»Konsekvenserne vil ramme mange og forværrer en allerede desperat situation.«

FNs Sikkerhedsråd har opfordret til, at havnen i Hodeida holdes åben for mad og nødhjælp, mens kampene står på.

/ritzau/