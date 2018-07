Kritikere advarer: Nye copyright-lovgivning fra EU kan føre til utilsigtet censur

Internettet vil aldrig være det samme som før, hvis loven bliver til virkelighed.

Sådan lyder det fra kritikere af et omstridt EU-direktiv om digital copyright, der torsdag kan blive vedtaget i EU-parlamentet.

Tidligere på måneden sendte 70 indflydelsesrige virksomhedsledere og interneteksperter derfor et brev til EU-parlamentet, hvor de omtaler lovforslaget som en »trussel mod internettets fremtid«.

Efter planen skal de nye EU-regler gøre det lettere for virksomheder at håndhæve digital copyright og forebygge ulovlig kopiering af indhold på nettet. Men reglerne kan få vidtrækkende konsekvenser for populære platforme som youtube, wikipedia og instagram, hvor millioner af brugere hver dag uploader nyt indhold.

For med de nye regler vil EU sørge for, at automatiske indholdsfiltre blokere brugernes uploads, hvis de forbryder sig mod ophavsretten. Modstandere af de nye regler peger imidlertid på, at indholdsfiltrene fungerer særdeles tvivlsomt, fordi teknologien ikke er tilstrækkeligt fintfølende.

Den amerikanske internetekspert Cory Doctorow mener at eksempelvis videooptagelser fra en natklub fremover kan blive fjernet automatisk, hvis et ophavsretsbeskyttet musiknummer spiller i baggrunden. Dermed vokser risikoen for utilsigtet censur, mener han.

»Artikel 13 og 11 er dårligt gennemtænkt, dårligt udført, de virker ikke – og de er farlige«, skriver Doctorow i et blogindlæg fra juni.

For at gøre opmærksom på problemerne med den planlagte lov valgte både den italienske og spanske afdeling af internetopslagsværket Wikipedia tirsdag at spærre for adgangen til hjemmesiden.

»Hvis forslaget bliver godkendt, vil det måske blive umuligt at dele en avisartikel på sociale netværk eller finde den ved hjælp af søgemaskiner«, skrev den italienske afdeling af Wikipedia ifølge BBC på deres hjemmeside.

Kritikken gør dog ikke indtryk på tilhængere af loven. Det tyske medlem af europaparlamentet Axel Voss fastholder, at de omstridte regler er nødvendige for at bekæmpe brud på ophavsretten i cyberspace. »I øjeblikket har vi en ekstrem uligevægt i hele copyrightsystemet«, siger Voss til BBC.

Hjemmesider, der samler links til og viser uddrag af nyhedsartikler vil også være omfattet af den planlagte lovgivning, der blev sendt videre til afstemning med et snævert flertal i EU-parlamentets retsudvalg i juni.

