Krise i Italien: Conte opgiver at danne regering

Giuseppe Conte, udpeget til at blive Italiens næste premierminister, opgiver efter et møde hos præsident Sergio Mattarella at danne regering, oplyser præsidentkontoret.

Meldingen kom en times tid efter, at Conte kom til præsidentkontoret for at drøfte en ministerliste.

På forhånd skrev de internationale nyhedsbureauer, at der var uenighed mellem Conte og præsidenten om Paolo Savona, som Conte ville have som finansminister.

Savona er modstander af euroen og meget kritisk over for Tyskland, og i fredags afviste præsidenten, at han kan blive finansminister.

Men de to umage partier Fremstjernebevægelsen og det højreorienterede parti Lega, som forsøger at danne en koalitionsregering, har trods præsidentens modstand fastholdt Savona.

Conte er ikke medlem af nogle af de to partier, men er en udefrakommende juraprofessor.

