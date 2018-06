Kriminelle dræber flere under mors dag-march i Nicaragua

Managua. 15 mennesker blev dræbt og flere end 200 såret onsdag på en af de mest voldelige dage i Nicaragua, siden protesterne mod præsident Daniel Ortega begyndte for cirka halvanden måned siden.

Det oplyser politiet i landet torsdag.

Øjenvidner fortæller, at væbnede grupper, der støtter regeringen, åbnede ild mod folk, der deltog i en march onsdag, hvor det var mors dag i Nicaragua.

Tusindvis af mennesker deltog i marchen til støtte for bevægelsen Aprils Mødre, der består af kvinder, som har mistet deres børn under protesterne i Nicaragua.

Demonstrationen blev holdt for at mindes de børn, som er blandt de flere end 80 mennesker, der er blevet dræbt, siden protesterne brød ud i midten af april.

- Antallet af mennesker, der blev dræbt af kriminelle grupper iført masker, er 15, siger vicedirektør i det nationale politi Francisco Diaz.

Han tilføjer, at syv af de omkomne blev dræbt i hovedstaden Managua. 218 mennesker blev såret.

Hæren i Nicaragua oplyser samtidig, at flere af de sårede er politibetjente.

Regeringen i Nicaragua afviser, at tilhængere af præsidenten står bag angrebet og siger, at den ikke bærer noget ansvar for volden.

Europa-Parlamentet fordømte torsdag det, som det kalder "brutal undertrykkelse" i Nicaragua, og parlamentet opfordrer til valg.

I et åbent brev til den 72-årige Ortega opfordrer også erhvervsorganisationen Cosep præsidenten til at fremrykke 2021-valget.

- Denne krise taget i betragtning opfordrer vi dig til at gøre alt, hvad der står i din magt, for at finde en fredelig løsning, inden vi befinder os i en endnu mere tragisk situation, skriver Cosep.

Urolighederne begyndte den 18. april, da studerende viste deres utilfredshed med nye socialreformer og regeringens håndtering af en brand i et naturreservat med indfødte.

Regeringen svarede igen på protesterne med vold, hvilket de efterfølgende dage fik unge på universiteter i hele landet til at protestere mod regeringen og ikke mindst præsident Daniel Ortega.

Siden har flere dele af befolkningen sluttet sig til protesterne.

Mindst 87 mennesker er blevet dræbt og flere end 900 såret i protester i Nicaragua siden den 18. april.

/ritzau/Reuters