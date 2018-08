Krige i Afrika dræbte fem millioner syge børn på 20 år

Omkring fem millioner børn i Afrika er i de seneste 20 år døde af sygdomme, som kunne være forhindret, hvis det ikke havde for væbnede konflikter.

Det viser et nyt studie, som fredag blev offentliggjort af det ansete medicinske tidsskift The Lancet.

Væbnede konflikter i årene fra 1995 til 2015 kostede fem millioner syge børn livet. Tre millioner af de børn, der døde, fordi de ikke fik behandling, var under et år, hedder det.

Studiet fastslår, at antallet af børn, der blev indirekte dødsofre for de væbnede konflikter, var tre gange højere end det antal børn, som blev dræbt i selve konflikterne.

Dødsårsagerne har været sult og sygdomme, som normalt kunne være blevet forebygget eller behandlet. Men på grund af kampe har der manglet faciliteter, udstyr, medicin og rent vand.

Tallet fem millioner er langt højere, end hvad der tidligere har været antaget.

»Konflikter synes at øge risikoen for dødsfald for børn over store områder, og i mange år efter at konflikterne er ovre,« siger lederen af studiet, Eran Bendavid fra Stanford Universitet.

»De nye undersøgelser viser, at konflikter har en række dødelige følger. Blandt andet underernæring, infektionssygdomme, mangel på vand og sanitet og forhold, der forhindrer moderlig omsorg,« hedder det.

Folkene bag studiet har undersøgt næsten 15.500 konflikter i 34 af Afrikas 54 nationer.

Forskerne fandt, at børn, der er født inden for en radius på 50 kilometer fra en konflikt, havde omkring otte procent større risiko for at dø i det første leveår end de børn, der blev født i samme region i et år uden konflikt.

