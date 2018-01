Korruptionsdømte Lula får forbud mod at forlade Brasilien

Den tidligere brasilianske præsident Luiz Inacio Lula da Silva har fået forbud mod at forlade Brasilien. Det sker i kølvandet på en korruptionsdom, hvor Lula er blevet idømt over 12 års fængsel.

Lula havde planer om at rejse til Etiopien for at deltage i et møde med FN's fødevare- og landbrugsorganisation. Men torsdag har myndighederne altså annulleret ekspræsidentens pas, oplyser landets justitsministerium.

Men ifølge en af Lulas advokater, Cristiano Zanin Martins, bør ekspræsidenten have love til at rejse ind og ud af landet.

»Der er ikke nogen retlige restriktioner, der forhindrer tidligere præsident Lula i at rejse til udlandet. Vi havde allerede givet myndighederne besked om, at han ville deltage i mødet i Etiopien,« siger advokaten.

Men myndighederne har altså valgt at forbyde, at Lula rejser til udlandet.

Årsagen er, at man vurderer, at Lula kan udgøre en risiko på et fly. Samtidig vurderer myndighederne, at der er sandsynlighed for, at Lula vil bede om politisk asyl i andre lande.

Lula var præsident i Brasilien fra 2003 til 2011.

Forud for sin fængselsdom var han også en af favoritterne til at vinde det kommende præsidentvalg i Brasilien til oktober.

Det håb led dog et enormt knæk, da en enig appeldomstol onsdag opretholdt en dom for korruption mod Lula. Her valgte appeldomstolen endda at hæve straffen fra ni et halvt års fængsel til 12 år og en måned.

Samtlige tre dommere ved appeldomstolen i Porto Alegre gik imod Lula.

Det betyder med stor sandsynlighed, at han ikke kan genopstille ved præsidentvalget senere i år.

Lula er en blandt en lang række brasilianske politikere, der blev hvirvlet ind i korruptionssager i 2014.

Han blev beskyldt for at have fået en strandvejsvilla i tre etager foræret fra byggefirmaet OAS. Det skulle være til gengæld for at sikre en byggekontrakt med det statslige olieskab Petrobras.

/ritzau/AFP