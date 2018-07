Koreanske skattejægere trækker i land

København/Seoul. Begejstringen for det koreanske selskab Shinil-gruppen er klinget noget af efter jubeldagene for en uge siden, da Shinil fortalte om fundet af en kæmpe guldskat.

Den skulle ifølge oplysningerne ligge i skroget af det gamle russiske krigsskib "Dmitrij Donskoj", der blev sænket i 1905 ved den koreanske ø Ulleungdo.

I lasten skulle der være solide 200 ton guld, og denne last værdisatte selskabet til 150 billioner won (130 milliarder dollar), omkring 830 milliarder kroner.

Nu siger Shinil, at værdien efter dagens guldkurs nok nærmere er 10 billioner won, godt 50 milliarder kroner.

Det sker, samtidig med at det sydkoreanske finanstilsyn er begyndt at interessere sig for Shinil.

I Seoul i Sydkorea siger Choi Yong-seok, topchef i Shinil, at den høje værdiansættelse var baseret på nyhedsrapporter og ubekræftede dokumenter.

- Vi siger oprigtigt undskyld for denne uansvarlige meddelelse, sagde han på en pressekonference torsdag, skriver AFP.

Han bukkede for kameraerne for at vise ydmyghed og anger.

Tidligere har Shinil sagt, at det ville komme med flere informationer om fundet. På pressekonferencen blev der afspillet en video, der er taget af små undervandsbåde ved vraget.

Kaptajnen på den russiske panserkrydser Dmitrij Donskoj sænkede skibet ved en koreansk ø i 1905 for at hindre, at den japanske flåde fik fat i fartøjet og dets last. Handout/Ritzau Scanpix

Men der var ikke billeder inde fra selve vraget, selv om Shinil tidligere har talt om, at det har set "ting, der ligner kasser".

Nu siger Shinil ifølge Reuters, at selskabet ikke kan bekræfte, at der er metal i skibet.

Hele affæren har fået finanstilsynet i Seoul til at se nærmere på Shinil. Tilsynet har mistanke om børsmanipulation, for efter meddelelsen om guldskatten i sidste uge skød kursen på Jeil Steel i vejret med 139 procent.

Flere af personerne i Shinil købte tidligere i juli aktier i Jeil Steel.

Jeil Steel har været ude og sige, at det ikke har noget at gøre med noget guldskib.

Onsdag faldt aktiekursen igen, men torsdag steg den atter.

Choi understregede i øvrigt på pressekonferencen, at Shinil-gruppen i Sydkorea ikke har noget at gøre med Shinil-gruppen i Singapore, som også har været nævnt i forbindelse med guldsagen.

