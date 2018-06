Konservativ politiker har fået sit liv pakket ind i trusser. Selv mener han, at han er verdens mest misforståede mand

En konservativ politiker har fået sit liv pakket ind i trusser, og hans partifæller truer med at vende ham på hovedet og tage billeder af hans underbukser. Forklaringen er, at han ene mand har blokeret en lov, som vil forbyde »upskirting« – at tage billeder op under kjoler og nederdele. Nu må han forsvare sig med, at han ikke er »pervers«.