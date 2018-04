Kongresmedlem i USA trækker sin pistol under vælgermøde

Et kongresmedlem i den amerikanske delstat South Carolina trak sin ladte pistol frem under et konstituerende møde fredag.

Det skete angiveligt for at pointere, at skydevåben kun er farlige i hænderne på kriminelle.

Den 64-årige republikaner Ralph Norman trak således sin kaliber 38-pistol frem og lagde den på et bord "under kaffe med vælgere" på en restaurant i byen Rock Hill.

Det rapporterer flere lokale medier.

- Jeg kommer ikke til at blive den næste Gabby Giffords, sagde Ralph Norman.

Det skete med henvisning til det tidligere demokratiske kongresmedlem Gabrielle Giffords, der i 2011 blev skudt og såret ved et vælgermøde i Tucson, Arizona.

Efter fredagens hændelse udtaler Gabrielle Giffords mand, den pensionerede Nasa-astronaut Mark Kelly, at "Norman er ikke nogen Gabby Giffords". Samtidig påpeger han, at hans hustru har dedikeret sit liv til at sætte en stopper for de mange skyderier i USA.

- Amerikanerne står i stigende grad over for et vigtigt valg:

- Ledere som Gabby, der arbejder hårdt sammen for at finde løsninger på problemer, eller ekstremister som NRA (våbenorganisationen National Rifle Association, red.) og kongresmedlem Norman, der bruger skræmmetaktikker og fastholder frygten, siger Mark Kelly.

Ralph Norman er medlem af Repræsentanternes Hus i Washington.

Under fredagens møde sagde han, at han også i fremtiden vil vise sin pistol frem på møder.

Skolelæreren Lori Carter, som var til stede under mødet, fortæller, at hun mener, at Normans handling var "modstridende", fordi han ikke kunne vide, om nogle af de tilstedeværende led af psykiske problemer.

- Hvad skulle forhindre mig i at læne mig ind over bordet og tage pistolen, spørger hun.

/ritzau/AP

Kilder: Lula er i færd med at overgive sig til politiet

Brasiliens korruptionsdømte ekspræsident Luiz Inacio Lula da Silva forhandler med politiet om betingelserne for at lade sig anholde. / AFP PHOTO / EITAN ABRAMOVICH

Brasiliens korruptionsdømte ekspræsident Luiz Inacio Lula da Silva forhandler med politiet om betingelserne for at efterkomme en ordre om at lade sig anholde.

Det oplyser personer tæt på Lula ifølge flere internationale nyhedsbureauer.

Lula havde fået en frist til fredag aften dansk tid til frivilligt at gå til politiet, men det nægtede han.

I stedet befinder den 72-årige Lula, der i sin tid som præsident fra 2003 til 2011 var uhyre populær i store dele af befolkningen, sig i fagforbundet for metalarbejdernes hovedkvarter i Sao Bernardo Do Campo i delstaten São Paulo.

Nære støtter af Lula oplyser til pressen, at han bliver i byen natten til lørdag, mens hans advokater forhandler med politiet om tid og sted for anholdelsen.

Lula står til at afsone en fængselsdom på godt 12 år. Han er blandt andet dømt for at have taget imod en ferielejlighed, som indirekte var betalt af det statslige olieselskab Petrobras.

Lula har erklæret sig uskyldig i anklagerne mod ham.

Fængslingen vil sætte en stopper for Lulas planer om at stille op til præsidentvalget, der finder sted i efteråret.

Ifølge brasiliansk lov er personer, som er idømt straf ved to retsinstanser, udelukket fra at kandidere til præsidentposten.

Mange brasilianske ministre og politikere efterforskes for at have modtaget meget store beløb i bestikkelse.

Men Arbejderpartiet opfatter det som en politisk hetz, at Lula har været det primære mål for anklagemyndigheden, når andre kan have gjort sig skyldige i ting, der er endnu værre.

I 2016 blev Dilma Rousseff fra Arbejderpartiet af en rigsret afsat som Brasiliens præsident.

Ikke fordi hun havde gjort sig skyldig i korruption, men fordi hendes regering havde pyntet på statsbudgettet op til det seneste præsidentvalg.

/ritzau/

Rusland vil gengælde nye amerikanske sanktioner

Rusland vil svare håndfast igen på nye amerikanske sanktioner rettet mod russiske forretningsfolk, virksomheder og embedsfolk med tætte forbindelser til præsident Vladimir Putin. EPA/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL

Rusland vil svare håndfast igen på nye amerikanske sanktioner rettet mod russiske forretningsfolk, virksomheder og embedsfolk med tætte forbindelser til præsident Vladimir Putin.

- Naturligvis vil vi ikke lade dette angreb eller nye antirussiske angreb passere uden et skarpt modsvar, skriver det russiske udenrigsministerium i en erklæring fredag.

USA begrunder de nye tiltag med det russiske styres "ondsindede aktiviteter". Deriblandt Ruslands påståede forsøg på at påvirke det amerikanske præsidentvalg i 2016.

Men udenrigsministeriet i Moskva opfordrer i meddelelsen den amerikanske regering til at "droppe forestillingen" om, at sanktioner har nogen effekt. Tværtimod vil de få det russiske folk til at stå sammen.

- Rusland vil uanset omfanget af pres ikke afvige fra sin valgte kurs, skriver ministeriet.

Ruslands forhold til USA og andre vestlige lande er den seneste tid blevet yderligere forværret.

Russiske diplomater er blevet udvist fra flere lande som følge af et giftangreb mod den tidligere russiske dobbeltspion Sergej Skripal og hans datter i England 4. marts.

De nye sanktioner kommer efter pres fra den amerikanske kongres. Her har man efterlyst, at folk tæt på Putin straffes.

Blandt de syv oligarker, der rammes, er Oleg Deripaska. Han sidder på det meste af det russiske marked for aluminium. Også topchefen for energigiganten Gazprom, Aleksej Miller, er på sanktionslisten.

Med sanktionerne kan den amerikanske regering indefryse alle former for aktiver, de syv personer måtte have i USA.

Hvilket modsvar Rusland har i tankerne, fremgår ikke af meddelelsen fra udenrigsministeriet i Moskva.

/ritzau/Reuters

Texas og Arizona sender hundredvis af soldater til grænsen

Arkivfoto: En soldat fra USAs nationalgarde ved grænsen mellem Arizona og Mexico i Sasabe Arizona. (AP Photo/Ross D. Franklin, file)

Nationalgarden i den amerikanske delstat Texas vil sende 250 soldater til grænsen mod Mexico inden for de næste 72 timer.

Det oplyser brigadegeneral Tracy Norris, kommandør i Texas' nationalgarde, fredag aften lokal tid.

Norris siger, at embedsmænd fortsat er i gang med at beslutte, hvad soldaternes ansvar skal være, men at de skal bistå grænsevogtere og andre agenter i området.

Texas har i forvejen 100 soldater placeret på den amerikansk-mexicanske grænse.

Meldingen kommer, kort tid efter at guvernøren i Arizona fredag eftermiddag meddelte, at den sydvestlige delstat forbereder sig på at sende 150 soldater til grænsen i næste uge.

Soldaterne får til opgave at hjælpe med patruljering, drift, logistik og konstruere grænseinfrastruktur.

Donald Trump underskrev onsdag et direktiv, der sender Nationalgarden til den amerikansk-mexicanske grænse.

Trump har begrundet beslutningen med, at "situationen ved grænsen har udviklet sig til en krise". Soldaterne skal ifølge præsidenten stoppe den ulovlige strøm af narkotika og mennesker, der krydser grænsen til USA.

Dagen efter fortalte han journalister om bord på præsidentflyet Air Force One, at mellem 2000 og 4000 soldater fra Nationalgarden skal bevogte grænsen, afhængigt af hvad det vil koste.

Trump sagde samtidig, at han formentlig ønsker grænsen bevogtet, indtil den proklamerede grænsemur til Mexico er bygget.

Mexicos præsident, Enrique Peña Nieto, mener, at Trumps beslutning om at sende soldater til grænsen er "respektløs".

Det er ikke første gang, at Nationalgarden, der hører under det amerikanske militærs reserver, bliver indsat ved grænsen.

Det er blandt andet sket under de to foregående præsidenter, Barack Obama og George W. Bush.

I 2006 sendte George W. Bush 6000 soldater til grænsen, men Obama i 2010 sendte 1200 afsted.

/ritzau/AP

Bomber regner igen over syrisk oprørsby og dræber 40 civile

Mindst 40 civile, herunder otte børn, blev dræbt, da bomberne ramte Douma i det østlige Ghouta i Syrien. / AFP PHOTO / Nazeer al-Khatib

Efter et kollaps i en ti dage lang våbenhvile indledte den syriske regeringshær luftangreb mod den sidste oprørskontrollerede by i det østlige Ghouta fredag.

Mindst 40 civile, herunder otte børn, blev dræbt, da bomberne ramte Douma. Det oplyser overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder.

Med støtte fra Rusland har syriske soldater generobret næsten hele Ghouta, der engang var kontrolleret af oppositionen. Det er sket via en kombination af voldsomme bombardementer og forhandlinger om en tilbagetrækning.

Det eneste område, der fortsat er i oprørernes hænder, er byen Douma. Den kontrolleres af den islamistiske fraktion Jaish al-Islam og er hjemsted for titusindvis af mennesker.

Sidste søndag meddelte regeringen i Rusland, at den har indgået en aftale med Jaish al-Islam og varslede tre dage med evakueringer fra Douma. 3000 krigere samt civile blev således evakueret i busser til det nordlige Syrien i løbet af få dage.

Men evakueringerne stoppede brat i denne uge angiveligt på grund af uenighed internt i Jaish al-Islam over en tilbagetrækning, og voldsomme bombardementer ramte Douma fredag eftermiddag for første gang i omkring ti dage.

Ifølge Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder ramte snesevis af luftangreb forskellige dele af byen, herunder nogle mistænkt for at være udført af russiske kampfly.

Overvågningsgruppens leder, Rami Abdel Rahman, fortæller, at mange mennesker er såret.

En læge i Douma beskriver situationen på et lokalt hospital som "kaotisk".

- Hospitalet er i en tilstand af panik.

- Tandlæger udfører nødoperationer. Døde kroppe bliver bragt ind i stykker og er uigenkendelige, siger lægen.

En anden læge fortæller, at det minder om "Gaza-krigens dage".

- Dengang Israel bombede den palæstinensiske enklave, og folk over hele verden så på, siger han.

Siden det syriske regime og dets allierede Rusland indledte en offensiv i det østlige Ghouta i midten af februar, er flere end 1600 civile i området blevet dræbt.

/ritzau/AFP