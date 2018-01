Komikere slår sig på lårene over Trumps fake news-prisuddeling

Hvis der er noget, der er vigtigt for medier, er det troværdighed. Derfor har den amerikanske præsident Donald Trumps tweet om, at han vil afholde en prisuddeling for »årets mest uærlige og korrupte medier«, da også vakt røre på amerikanske redaktioner.

Allerede under præsidentvalgkampen i 2016 talte man om en »krig« mellem Trump og alle de medier – herunder Washington Post, New York Times og CNN – som han anklagede for at have en politisk agenda og derfor producere såkaldte fake news.

Foruden præsidentens tweet har Trump-støtter modtaget en mail, der offentliggør Trumps beslutning om at kåre kongen af fake news 2017.

Først var uddelingen sat til at finde sted mandag den 8., men nu har præsidenten udsat det til onsdag i næste uge.

The Fake News Awards, those going to the most corrupt & biased of the Mainstream Media, will be presented to the losers on Wednesday, January 17th, rather than this coming Monday. The interest in, and importance of, these awards is far greater than anyone could have anticipated! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 7, 2018

»Amerikanere er godt trætte af at blive løjet for, fornærmet og behandlet direkte nedladende,« står der. »Der er ingen grund til at lade, som om visse journalister er andet end falbydere af usandheder og venstreorienteret propaganda.«

I mailen er der et link til en afstemning, hvor man kan vælge mellem en historie fra ABC News om, at Trump skulle have givet Michael Flynn besked på at kontakte russiske myndigheder før valget (Flynn blev efter valget national sikkerhedsrådgiver, men fyret efter knap en måned for at have løjet for vicepræsidenten om møder med den russiske ambassadør), en fra CNN om, at Trump og hans søn Donald Jr. havde adgang til hackede dokumenter fra Wikileaks, samt en historie fra Time om, at Trump fik en buste af Martin Luther King fjernet fra Det Ovale Kontor. Det tre historier skal så rangeres som enten »Fake News«, »Faker News« eller »Fakest News«. Man kan også foreslå en helt fjerde historie.

Men mens de seriøse medier næppe trækker videre på smilebåndet over præsidentens tiltag, er flere komikere gået amok i begejstring.

De har i forvejen nærmest gjort præsidenten til omdrejningspunktet i deres shows, og de ser prisuddelingen som en gave fra himlen til deres manuskriptforfattere.

Værten Jimmy Kimmel mener, at prisuddelingen vil være noget af et dilemma for Trump.

»På den ene side elsker han jo priser og trofæer,« sagde Kimmel ifølge The Hill i sit show. »Men vil han rent fysisk være i stand til at give et trofæ til andre end sig selv? Jeg tror det ikke.«

Stephen Colbert, en anden komiker, der har præsidenten som yndlingsoffer, fortalte i »The Late Show« om, hvordan han har hyret plads til en stor reklame på Times Square, hvor han håber på at vinde (selv om han altså ikke er blandt de tre »nominerede«), skriver CNN.

Han glæder sig til prisuddelingen, »fordi intet giver en mere troværdighed end at blive kaldt løgner af Donald Trump.«