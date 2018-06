Komiker laver telefonfis med Trump på Air Force One

En komiker har lavet telefonfis med den amerikanske præsident, Donald Trump, mens præsidenten var om bord på flyet Air Force One.

Det skriver det amerikanske medie CNN.

Komikeren John Melendez udgav sig for at være senator Robert Menendez fra New Jersey, da han forsøgte at få præsidenten til at ringe ham op.

Han kom først i kontakt med Trumps svigersøn Jared Kushner, der bagefter fik Trump til at ringe komikeren op fra præsidentflyet.

»Jeg er chokeret ... Jeg mener, vi gjorde det her som en spøg, jeg er komiker,« siger komikeren til CNN.

John Melendez talte om en verserende føderal retssag om korruption mod Robert Menendez i telefonen. Den blev kommenteret af Trump i telefonsamtalen:

»Du gik igennem en svær, svær situation, og en i mine øjne ikke særlig retfærdig situation. Men tillykke,« skal Trump have sagt på telefonen.

De to skal have fortsat snakken, der kom ind på udnævnelsen af en ny højesteretsdommer. Ifølge komikeren fortalte Trump ham, at han vil nominere en ny dommer om »10-14 dage«.

Oprindeligt havde Melendez ringet til Det Hvide Hus og været ærlig om sin identitet og spurgt om et interview. Det blev afvist af Det Hvide Hus, der sagde præsidenten var travl.

Men da Melendez kort efter ringede op og udgav sig for at være assistenten »Shawn Moore«, der med påtaget britisk accent ringede på vegne af senator Robert Menendez, gik opkaldet igennem.

Det Hvide Hus har bekræftet episoden til CNN.

»Præsidenten vil være tilgængelig for partimedlemmer (...) den negative side af det er, når vores kommunikationskanaler er for åbne og fejltagelser som denne sker,« udtaler Det Hvide Hus om hændelsen.

/ritzau/