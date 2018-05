Knivstikkeri i Paris efterforskes som mulig terrorsag: En dræbt og flere sårede

OVERBLIK: Knap 250 dræbt i angreb i Frankrig siden 2015

En knivbevæbnet mand gik lørdag til angreb på tilfældige mennesker i det centrale Paris.

Han nåede at dræbe en person og såre fire andre, inden han selv blev skudt og dræbt af politiet.

Hændelsen er den seneste i en række voldsomme hændelser, der har ramt Frankrig siden begyndelsen af 2015.

Her er et overblik:

* 7. til 9. januar 2015: 20 mennesker mistede livet i et angreb på det satiriske magasin Charlie Hebdo i Paris.

Angrebet blev udført af to brødre. Det var angiveligt hævn for, at avisen havde portrætteret profeten Muhammed. En tredje gerningsmand dræbte en politibetjent og tog senere flere gidsler i et jødisk supermarked.

* 26. juni 2015: En mand med sympatier for Islamisk Stat (IS) kørte sin firmavarevogn ind i en fabrik, der producerer gas og kemikalier nær Lyon, Frankrig. Forinden dræbte han en kollega. Gerningsmanden blev pågrebet. Han begik senere selvmord i fængslet.

* 21. august 2015: En mand åbnede ild med en automatriffel i et tog mellem Amsterdam og Paris. Han blev overmandet af tre unge amerikanere og efterfølgende anholdt, da toget standsede i Arras i det nordlige Frankrig.

* 13. til 14. november 2015: Flere koordinerede angreb i Paris ved spillestedet Le Bataclan, Stade de France og i bymidten. 130 personer døde, og det var dermed det blodigste terrorangreb i Frankrigs historie. Islamisk Stat hævdede at stå bag.

* 7. januar 2016: En mand bevæbnet med kniv og falsk bombevest gik til angreb på en politistation i Paris. En betjent kom til skade. Manden, der blev dræbt af politiet, var angiveligt IS-sympatisør.

* 13. juni 2016: En politiinspektør og hans kone blev dræbt af en mand i Paris-forstaden Magnanville. IS hævdede at stå bag. Gerningsmanden blev dræbt af politiet.

* 14. juli 2016: En 31-årig mand pløjede en lastbil gennem en menneskemængde, der var samlet for at se fyrværkeri på Bastille-dagen i Nice. Han dræbte 84 mennesker. IS kaldte gerningsmanden, som blev dræbt af politiet, en af organisationens soldater.

* 26. juli 2016: To mænd tog fem gidsler i en kirke i den franske by Saint-Etienne-du-Rouvray. Et gidsel mistede livet. Et andet var i livsfare. Politiet skød og dræbte gidseltagerne. IS tog via sit nyhedsbureau Amaq skylden for angrebet.

* 3. februar 2017: En fransk soldat åbnede ild mod en mand, der angreb ham i området omkring museet Louvre i Paris. Angriberen, der var bevæbnet med en machete, blev ramt af skud og hårdt såret.

* 18. marts 2017: En mand forsøgte at tage et våben fra en soldat fra en antiterrorpatrulje i lufthavnen Orly i Paris. Sikkerhedsfolk skød og dræbte manden, efter at han havde gemt sig i en forretning. Ingen andre kom til skade.

* 20. april 2017: En bevæbnet mand steg ud af en bil på Champs-Élysées og åbnede ild mod en gruppe politifolk. En betjent mistede livet. Gerningsmanden blev dræbt af skud. IS hævdede at stå bag angrebet.

* 9. august 2017: En 36-årig mand påkørte seks franske soldater i Levallois-Perret uden for Paris. To af soldaterne blev alvorligt såret.

* 1. oktober 2017: To kvinder blev dræbt i Marseille af en knivmand, der angiveligt råbte "allahu akbar" (Gud er størst, red.) under angrebet.

* 23. marts 2018: Tre personer blev dræbt af en mand under skyderi og gidseltagning i Trèbes i det sydlige Frankrig. Ifølge byens borgmester råbte gerningsmanden "allahu akbar, jeg slår jer alle ihjel", da han trængte ind i supermarkedet.

Kilder: Reuters og AFP

/ritzau/