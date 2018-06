Kirstjen Nielsen står forrest i forsvaret af Trumps indvandringspolitik

Kvinden, der i denne uge har skullet forsvare adskillelsen af børn og forældre ved den amerikanske grænse, er en af republikanernes rutinerede støtter. Nielsen arbejdede for præsident George W. Bush, inden Trump satte hende i spidsen for ministeriet for indenlandsk sikkerhed - nok bedre kendt som Department of Homeland Security.