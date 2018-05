Kirkens fremtid ligger ikke i Europa

Da næsten en tredjedel af Irlands katolske befolkning mødte op for at se pave Johannes Paul II forette en messe i Dublin i 1979, var skilsmisse, homoseksualitet og abort alt sammen forbudt ifølge landet lov: Irland holdt sig som så meget af Europa til den romersk-katolske kirkes lære.

I august vender den nuværende pave Frans tilbage til Irland til en fejring af familien, som er arrangeret af kirkens mest trofaste anti-abort aktivister. Men efter lørdagens afstemning og overvældende støtte til en afskaffelse af forbudet mod abort vil de opleve, at mødet finder sted i et land, som tydeligvis er en del af Europas sekulære sprint bort fra den katolske fold.

Over hele Vesteuropa er kirkens engang så vægtige fodaftryk ved at viskes bort, og det skyldes ikke mindst en række selvforskyldte skandaler med seksuelle overgreb samt en manglende evne til at nå den moderne tids katolikker. Fremmødet ved gudstjenester er faldet drastisk, sogn lægges sammen, og der er en udtalt mangel på nye præster og nonner. Omvendt er der fremgang for homoseksuelle ægteskaber, og abort er næsten overalt lovligt.

Alligevel slår Frans ikke alarm eller kalder de trofaste til tjeneste ved skydeskårene. Han synes resigneret at have accepteret, at det fromme og katolske Europa stort set hører fortiden til.

I stedet har han flyttet sit fokus på troens fremtid mod Syd, hvor han da også selv stammer fra. Helt centralt for Frans' vision er en nærhed mellem præster og de fattige og forfordelte, som kirken ifølge hans mening er sat i verden for at tjene.

Denne vending har på sin side affødt kritik fra mere konservative katolikker, som dem i kontinentets mest trofast katolske land, Polen.

Chile fremfor Irland

Men den argentinske pave mener tydeligvis, at det er et mere autentisk, appellerende - og i sidste ende vel også evangelisk - globalt budskab at understrege den fattige kirke, som tjener verdens udstødte, end det er at forsvare ortodoksien og Europas kristne rødder.

Udfordringen for Frans er at sikre, at det igangværende forfald i den europæiske kirke ikke bliver en slags forpremiere på kirkens fremtid i Sydamerika og Afrika.

Det er ikke nogen let opgave at vaccinere den sydlige halvkugle mod den omsiggribende svøbe med sexskandaler, tiltagende sekularisme og en virkelighedsfjern præstestand, som lagde katolicismen øde i Europa, og det vil kræve hele pavens opmærksomhed.

Det kan måske forklare, hvorfor Frans dels har været bemærkelsesværdigt tavs om den irske folkeafstemning om abort, mens han omvendt har brugt megen tid og energi på en skandale med seksuelle overgreb i Chile, som truer kirkens troværdighed i det sydamerikanske land.

Pave Frans på Peterspladsen. Foto: EPA

»Skandalen i Chile og biskoppernes efterladenhed har gjort meget stor skade,« fortæller Juan-Carlos Cruz, der selv har været udsat for seksuelle overgreb. Han mødtes med paven, da denne var i Chile, og sagde efterfølgende, at han håbede, Vatikanet ville kræve biskopperne til ansvar og dermed give sin nye strategi en chance i Chile. Man har undladt at beskæftige sig med krisen, sagde han, og det har skabt en »hastig vækst for sekularismen i lande, som ellers bar håbet om ekspansion for kirken.«

Fremtiden ligger et andet sted

Men kirkens problemer uden for Europa begrænser sig ikke til seksuelle overgreb.

I Latinamerika og Afrika, hvor kirkens fremtid virker lysest, er der også tegn på, at den taber terræn på den livlige, religiøse markedsplads.

Brasilien rummer for eksempel verdens største katolske befolkning, men evangelske prædikanter med et budskab om velstand i denne verden giver katolikkerne hård konkurrence, og romerkirken står til at blive en mindretalsreligion i 2030. Frans udpegede da også Brasilien til sin første destination efter sit valg til pave.

Hvor Frans ser et fokus på de fattige som kirkens største håb, så hans tyske forgænger, Benedikt XVI, sekularismen som den største trussel mod kirkens fremtid. Før konklavet holdt han en prædiken mod »relativismens diktatur,« og den har formentlig bidraget til at sikre ham posten. Hans tid som pave blev da også af mange set som et sidste forsøg på at rede Europa og dets kristne rødder. Men den europæiske erosion fortsatte uhindret, og Benedikt valgte at træde tilbage og blive pave emeritus i 2013.

Da kirken skulle finde hans efterfølger, søgte kardinalerne »ude i alle Jordens ender og kanter,« som Frans sagde. De valgte den første ikke-europæier i næsten 1.300 år.

Analytikere i Vatikanet sagde, at kirken havde erkendt, at dens fremtid lå et andet sted.

Oversættelse: Lars Rosenkvist