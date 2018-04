Kinesisk rumlaboratorie drøner mod jorden: Mistænkes for at være ude af kontrol

Beijing. Et kinesiske rumlaboratorie, som mistænkes for at være ude af kontrol, vil mellem søndag aften og mandag morgen dansk tid styrte mod Jorden.

Kina siger, at det er meget lidt sandsynligt, at det vil kunne påføre skader.

Fartøjet Tiangong-1 vil undervejs nå en hastighed på op mod 26.000 kilometer i timen, oplyser Kinas rumfartsmyndigheder.

Det otte ton tunge rumfartøj ventes at brænde op på vejen gennem atmosfæren. De løse dele, der måtte være tilbage, vil næppe kunne medføre skader, når de rammer Jorden, hedder det.

Ifølge Det Europæiske Rumagentur (ESA) vil stykker af rumfartøjet kunne lande på en strækning fra New Zealand i det sydlige stillehav til Midtvesten i USA.

Ingen ved således med sikkerhed, hvornår og hvordan det kinesiske rumlaboratorie vil falde mod Jorden.

Tiangong-1 skulle oprindeligt havde været destrueret i 2013, efter at det havde haft besøg af tre kinesiske astronauter. Men dets mission blev forlænget flere gange.

Kina oplyste tidligere, at rumfartøjet ville begive sig mod Jorden i slutningen af 2017. Men den proces blev forsinket, og det fik en række eksperter til at antage, at kineserne havde mistet kontrollen over rumfartøjet.

Det 10,4 meter lange Tiangong-1 blev opsendt i 2011. Det skulle udføre forskellige eksperimenter i kredsløb, blandt andet om hvordan det kunne koble sig til en rumstation.

Det var et led i Kinas ambitiøse plan om at få en permanent rumstation i kredsløb i 2023.

/ritzau/AFP