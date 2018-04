Kinas store silkevejsprojekt møder skepsis i Indien

Kina vil ikke påtvinge Indien de nye store Silkevejs-projekter, hvor kineserne vil etablere ny infrastruktur på både landjorden og til havs.

»Kina mener ikke, at det er vigtigt, hvorvidt Indien accepterer den strategi, der kaldes »one belt, one road« på den gamle Silkevej. Og Kina vil ikke tvinge landet til at gøre det,« siger Kinas viceudenrigsminister Kong Xuanyou.

Kong udtalte sig til journalister efter et uformelt indisk-kinesisk topmøde i Wuhan.

Indiens premierminister, Narendra Modi, har tilbragt et døgn i den kinesiske storby. Her har han har ført drøftelser med den kinesiske præsident, Xi Jinping.

I en erklæring siger de to lande, at mødet i Wuhan skal styrke den gensidige tillid og øge samarbejdet mellem verdens to mest befolkningsrige lande. De ser også frem til en ny fase i deres relationer.

Læs også Handelskrig tager til: Nu straffer Kina USA, mens Trump truer Mexico

Men den officielle kinesiske avis Kinas Dagblad skriver, at det ikke kan benægtes, at gensidig mistillid består mellem landene og forhindrer et bedre samarbejde.

»Dog er der ingen, som taler om fjender, så begge lande venter en forbedring af det bilaterale forhold.«

Forholdet mellem de to store lande belastes af problemer mange steder på den 3500 lange fælles grænse og i Det Indiske Ocean. Det er ikke mindst stridigheder om territorier, der skaber problemer for Kinas storstilede infrastrukturinitiativ.

Indien har for nylig signaleret modstand mod dele af de kinesiske planer. Planerne omfatter også det omstridte Kashmir, der har udløst to krige mellem Indien og Pakistan.

Kina har på sin side bekymringer over, at USA forsøger at trække Indien ind i et stort maritimt samarbejde mellem demokratiske lande - deriblandt også Japan og Australien.

Læs også Kina dækkes nu næsten ikke i dansk samfundsvidenskab – og det har konsekvenser

Kinas storstilede plan om om at udvikle handelsforbindelser, havne, togbaner og lufthavne og etablere nye Silkeveje til Mellemøsten, Europa og Afrika blev lanceret af præsident Xi Jinping i september 2013.

Mistro til Kinas motiv bag handelsstrategien er udbredt blandt kritikere i flere vestlige lande.

/ritzau/Reuters