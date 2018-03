Kinas pandaer får kæmpe nationalpark

Beijing. Mange af Kinas vildtlevende pandaer får om nogle år et kæmpe område at boltre sig på.

Lokalregeringen i den kinesiske provins Sichuan har sikret sig 10 milliarder yuan - svarende til 9,5 milliarder kroner - i finansiering til at etablere en gigantisk nationalpark for den unikke bjørn.

Parken bliver tre gange så stor som Yellowstone National Park i USA, skriver avisen China Daily torsdag ifølge Reuters.

Formålet er at beskytte pandaer i de tre provinser Sichuan, Shaanxi og Gansu. En del af beløbet, som lokalregeringen investerer i projektet, er øremærket til at afhjælpe fattigdom blandt områdets beboere.

Indtil for få år siden blev det sort-hvide pelsdyr af Den Internationale Sammenslutning for Naturbeskyttelse, IUCN, karakteriseret som "moderat truet", men i 2016 kom der godt nyt.

Her blev pandaen rykket en kategori ned og betegnes nu kun som "sårbar".

Baggrunden var en stigning i antallet af vildtlevende kæmpepandaer i Kina til 1864 fra knap 1600 i 2003.

- Det er en fantastisk glædelig nyhed. Fremgangen viser, at Kina gør en stor indsats for bevarelse af pandaen, og at det nytter at beskytte de skove, hvor den lever, sagde Bo Normander, programleder for skov og biodiversitet i Verdensnaturfonden (WWF), ifølge Politiken.

Københavns Zoo får i år sine første to pandaer. Haven er ved at opføre et cirkelformet anlæg til de kræsne dyr, som hovedsageligt lever af bambusskud.

/ritzau/