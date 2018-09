Kinas mest berømte skuespiller er forsvundet

Fan Bingbing havde det hele og mere til endda. Hun var en af landets højest betalte og mest feterede skuespillere og modeikoner. Hun spankulerede hjemmevant rundt på de røde løbere hjemme i Kina og i Hollywood. Rollerne i blockbusterbrag som »X-Men« og »Iron Man 3« blev stadig flere. Hun blev forgyldt af luksusbrands som Louis Vuitton, Mont Blanc og Guerlain, der brugte hendes stjernestatus og det berømte ansigt med porcelænshvid hud og mandelformede øjne til at sætte kløerne i de pengestærke kinesere.

Men nu er 37-årige Fan Bingbing forsvundet fra offentligheden. Pludseligt, brat og uden forklaring, som det nogle gange sker i den kinesiske etpartistat, hvor hverken berømmelse eller rigdom beskytter, når man først falder i unåde hos det ledende kommunistparti. I januar sidste år forsvandt en kinesiskfødt milliardær eksempelvis under mystiske omstændigheder fra sit hotel i Hongkong.

Blå bog om Fan Bingbing Fan Bingbing er 37 og en af de største stjerner i Kina Hun er bedst kendt uden for Kina for sin rolle i filmen X-Men: Days of Future Past fra 2014 Hun har reklameret for luksusbrands som Louis Vuiton, Cartier og Mercedes-Benz. I 2016 indtog hun femtepladsen på Forbes’ liste over verdens bedst betalte skuespillerinder med en årsindtægt på 109 millioner kroner. Kilde: The Guardian og Forbes. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Rygter om skattesvindel

Fan Bingbing er senest set i offentligheden i begyndelsen af juli, hvor hun besøgte et børnehospital i Tibet. Og hendes 63 millioner følgere på det sociale medie Sina Weibo, Kinas svar på Twitter, har ikke hørt et pip fra hende siden 23. juli, skriver Time Magazine.

I Kina går rygterne, at Fan Bingbing er ved at blive undersøgt for anklager om skattesvindel på et tidspunkt, hvor Kinas styre ifølge den kinesiske tabloidavis Global Times har fløjtet et opgør i gang mod landets stjerneskuespillere og deres ofte astronomiske gager. Ifølge Global Times må de efter de nye regler ikke modtage mere end 40 procent af filmens samlede budget i hyre, og spiller man filmens hovedrolle, må man ikke modtage over 70 procent af det samlede skuespillerbudget.

Opgøret kommer i kølvandet på den berygtede antikorruptionskampagne, der blev sat i gang af præsident Xi Jinping i 2012 for at styrke kommunistpartiets legitimitet og skabe opbakning blandt kineserne. Kampagnen fik partikadrer landet rundt til at ryste i bukserne og droppe overdådige banketter og andre synlige tegn på luksus og frås.

Lækkede filmkontrakter

Fan Bingbings problemer begyndte tilbage i slutningen af maj, da den kinesiske TV-vært Cui Yongguan lækkede, hvad der lignede en kopi af hendes filmkontrakt. Det foregik på de sociale medier i Kina, og formålet var at sætte gang i en debat om regulering af branchen, sagde han ifølge avisen South China Morning Post.

De lækkede oplysninger viste, at Fan Bingbing tilsyneladende opererede med to forskellige kontrakter for den samme filmrolle – et fænomen, man kalder »Yin og Yang«-kontrakter i Kina. Den ene kontrakt på omkring 10 millioner kroner var en, skattemyndighederne skulle se, mens den anden var på 60 millioner kroner. Den første kontrakt betaler man skat efter, mens den anden ryger uden om skattesystemet. Det er en praksis, som man bruger overalt i den kinesiske filmbranche, siger en anonym kinesisk producer til CNN.

Cui Yongguan undskyldte tilbage i juni sin afsløring over for Fan Bingbing. Og hendes team offentliggjorde en erklæring, hvor de afviste beskyldningerne om bedrageri. Men det var for sent. Sagen var allerede begyndt at rulle, og de kinesiske skattemyndigheder satte gang i en undersøgelse, der skulle afklare, om der var hold i beskyldningerne mod »visse film- og TV-professionelle«, som den statslige skattemyndighed i Kina skrev ifølge South China Morning Post.

Vrede i statsmedierne

Samtidig tordnede de kinesiske statsmedier:

»Alle er lige for loven, og ingen skal nyde privilegier, som står over loven – ligegyldig hvor berømte de er, og hvor gode forbindelser de har«, lød det i en kommentar fra kommunistpartiets talerør, Folkets Dagblad.

Intet sted blev Fan Bingbings navn nævnt. Den eneste halvofficielle meddelelse kom 6. september. Her skrev statsmediet Securities Daily, at hun var blevet bragt under kontrol, og at hun snart ville modtage en dom. Men indlægget blev slettet kort tid efter.

Droppet af Montblanc

Imens er Fan Bingbings fald fra tinderne en realitet.

Hendes ansigt er blevet pillet af plakaten til den nye kinesiske film om Anden Verdenskrig, »Unbreakable Spirit« med Bruce Willis på rollelisten. I sidste uge fik hun ifølge BBC en bundplacering i en rangliste over 100 kinesiske filmstjerners integritet og sociale ansvarlighed. Montblanc har ifølge New York Times afsluttet samarbejdet med hende.

Imens holder nogle trofaste fans fast:

»Vi vil vente på dig,« skriver en af dem på det sociale medie Weibo ifølge Time Magazine.

Noget tyder på, at Fan Bingbings fans kommer til at vente en rum tid endnu.

Lene Winther er Berlingskes Asienkorrespondent