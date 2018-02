Kinaforsker: Mere magtfuld Xi vil fylde tomrum efter USA

Kinas præsident, Xi Jinping, har siden sin tiltræden som præsident i Kina i 2012 koncentreret magten om sig selv.

Han har aktivt opdyrket en personkult, ryddet politiske modstandere af banen og sat sig på flere og flere magtfulde positioner i det kommunistiske land.

Søndag fortæller det kinesiske nyhedsbureau Xinhua, at det kommunistiske partis centralkomité foreslår at fjerne begrænsningen for, hvor længe en præsident kan sidde.

Det er et opgør med mere end 20 år i Kina, hvor magten har skiftet hænder løbende. Det fortæller forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Andreas Bøje Forsby.

- Vi har set Xi Jinping konsolidere magten og have en helt anden ledelsesstil end hans forgænger, hvor der var en mere konsensusbaseret stil.

- Xi Jinping har i langt højere grad sat sig i spidsen og defineret sig selv som folkets leder.

- Og nu har han fået fjernet den sidste barriere for, at han kan blive siddende i toppen, så længe han vil, siger Andreas Bøje Forsby.

Med en nærmest total magt vil Xi Jinping kunne fortsætte den linje, Kina har ført under ham, hvor landet har taget en langt mere markant position udenrigspolitisk.

- Dette her er et led i, at Kina kan få en endnu mere markant rolle i verden. Landet er i færd med at udfylde det tomrum, USA efterlader på den globale scene.

- Kina står for en helt anden model end det liberale vestlige demokrati, men de står for stabilitet. Og den er styrket med dette her, siger Andreas Bøje Forsby.

Professor ved Københavns Universitet Jørgen Delman er enig og vurderer, at Xi Jinping er ved at gøre sig til klodens mest betydningsfulde mand.

- Det er i højere grad blevet et personbaseret styre, og man bevæger sig i retning af et mere totalitært styre, end Kina har haft de sidste par årtier.

- Grundlaget bliver nu lagt til, at Xi Jinping kan blive siddende om fem år, når hans periode ophører, siger Jørgen Delman og fortsætter:

- Xi Jinping er afgørende for, hvad der sker i verden lige nu. Og med dette her bliver han en helt, helt central person for, hvad der sker globalt i de kommende år. Det er der ingen tvivl om.

/ritzau/