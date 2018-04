Kina svarer USA igen og lægger told på 128 amerikanske varer

Beijing. Kina indfører told på en række amerikanske varer, heriblandt frugt og svinekød.

Det sker som svar på USA's beslutning om at indføre told på stål og aluminium.

Det rapporterer det kinesiske statsmedie Xinhua ifølge dpa.

Kinas toldmyndigheder vil indføre en told på 15 procent på amerikansk frugt og "relaterede produkter".

Derudover vil der blive indført en told på 25 procent på andre produkter, heriblandt svinekød, oplyser det kinesiske nyhedsbureau Xinhua.

I alt 128 amerikanske varekategorier vil blive omfattet af de nye toldsatser, der vil træde i kraft mandag.

USA's præsident, Donald Trump, sagde i sidste måned, at han vil indføre en told på 25 procent på stål og ti procent på aluminium.

Styret i Beijing sagde ved den lejlighed, at USA's toldsatser havde "ødelagt det multilaterale handelssystem", og at styret vil forsøge at få tolden blokeret gennem Verdenshandelsorganisationen, WTO.

Kinas repræsentant i handelsorganisationen kalder USA's initiativ for "fundamentalt uforeneligt" med WTO - som vand og ild.

Kina annoncerede i marts en plan for at indføre straftold på amerikanske varer på tre milliarder dollar.

Ved samme lejlighed sendte kineserne en advarsel til den amerikanske præsident, Donald Trump, om ikke at skabe en "farlig" situation. USA bør udvise forsigtighed, lød det fra regeringen i Beijing.

Trump har indført told på kinesiske metalvarer, fordi "USA har mistet millioner af job til Kina ", som landet har et stort handelsunderskud over for.

/ritzau/