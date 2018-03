Kina svarer Trump igen og vil hæve tolden på varer fra USA

Beijing. Kina har natten til fredag dansk tid offentliggjort en plan for at indføre straftold på amerikanske varer på tre milliarder dollar.

Det oplyser det kinesiske handelsministerium ifølge nyhedsbureauet dpa.

Blandt tiltagene er en told på 25 procent på import af svinekød og 15 procent på stålrør.

Samtidig opfordrer ministeriet USA til ikke at tage de bilaterale handelsforbindelser til et "farligt sted", skriver nyhedsbureauet Reuters.

I erklæringen lyder det videre, at Kina håber, at USA vil trække sig tilbage fra "randen" samt udvise forsigtighed i dets beslutninger.

Meldingen kommer, efter at præsident Donald Trump torsdag meddelte, at USA indfører straftold på kinesiske varer på op mod 60 milliarder dollar. Det svarer til cirka 363 milliarder kroner.

Han forklarede, at han reagerer, fordi "USA har mistet millioner af job til Kina", som landet har et handelsunderskud på 504 milliarder dollar (3050 milliarder kroner) over for.

- Det er det største underskud for noget land i verdenshistorien. Det er ude af kontrol, konstaterede præsidenten.

Han langede samtidig ud efter Kina for at stjæle amerikansk design, opfindelser og teknologi.

Kinesiske myndigheder havde opfordret USA til at afstå fra straftolden og advaret om, at handelsforbindelserne mellem de to lande kan lide skade.

- Hvis USA starter en handelskrig, kommer Kina til at kæmpe til det sidste for at forsvare sine egne legitime interesser med alle nødvendige tiltag, hed det i en udtalelse fra Kinas ambassade i Washington torsdag eftermiddag.

Frygten for en handelskrig har fredag morgen lokal tid fået børsen i Tokyo til at styrtdykke.

Ved børsåbningen faldt det japanske Nikkei-indeks således tre procent til et niveau, der ikke er set siden midten af oktober sidste år. Det skriver Reuters.

