Kina strammer religiøs kontrol: Bibelen bliver forbudt på nettet

Den kinesiske regering har forbudt flere online-butikker at sælge Bibelen. Det sker i et forsøg på at kontrollere en voksende tilslutning til kristendom i Kina, skriver New York Times.

Beslutningen blev truffet i weekenden, og allerede i denne uge er det ikke længere muligt for kineserne at finde Bibelen, hvis de søger på Amazon, Taobao eller andre online-butikker.

Ifølge analytikere forsøger Kinas præsident, Xi Jinping, at fremme traditionelle værdier i Kina og vil derfor bremse både kristendommens og islams stigende popularitet.

I stedet ønsker regeringen at fremme buddhisme, taoisme og andre traditionelle kinesiske religioner.

Det har i flere år udelukkende været kirkens egne butikker, der har ret til at sælge Bibelen, men online-butikkerne havde fundet et smuthul i loven, som altså nu bliver lukket.

Ifølge estimater er omtrent 38 millioner ud af Kinas 1,4 milliarder indbyggere kristne protestanter, mens cirka 12 millioner er katolikker.

Kina har siden 1950erne haft et anstrengt forhold til den katolske kirke. Efter Kommunistpartiet tog magten i 1949, brød de alle forbindelser til Vatikanet, da styret mente, at den katolske kirke var anti-kommunistisk.

Kina tillader katolske kirker at fungere i landet, men insisterer på, at biskopperne skal være udpegede af staten. Der findens desuden en lang ulovlige såkaldte »undergrunds-kirker«, som har tættere forbindelse til Vatikanet.

For nylig fastslog en talsperson fra Kommunistpartiet, at Vatikanet aldrig vil få kontrol over kristendommen i Kina, skriver New York Times.

Fra 2014 til 2016 blev mere end 1.500 kors fjernet fra kirker landet over. Samtidig har regeringen forbudt burkaer og »unormalt lange skæg« i et forsøg på at bekæmpe islams indflydelse særligt i det vestlige Kina. I denne del af landet har butikker også fået besked på, at de skal sælge svinekød, tobaksprodukter og alkohol.

Til gengæld har Xi Jinping beordret statsstøtte til taoiskisk folkemusik og pilgrimsrejser, mens han har udtalt, at buddhisme er essentielt for kinesernes spirituelle liv.

Ifølge en ny rapport er antallet af religiøse kinesere nu vokset til 200 millioner - en fordobling siden 1977.