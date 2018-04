Kina rasler med sablen over for Taiwan

Beijing. Fly fra Kinas luftvåben har igen udført missioner ved Taiwan og cirklet rundt om den selvstyrende ø. Kinas hær kalder det en "hellig mission".

Det udløser spændinger mellem de to parter.

Kina gør krav på Taiwan, og i regionen er det et af de mest følsomme emner, som truer med at udvikle sig til en militær konfrontation.

Kina er i gang med at optrappe sine militære øvelser omkring Taiwan. Der deltager blandt andet bombefly, som har fløjet tæt på øen.

På en blog, som administreres af Kinas hær, hedder det, at H-6K-bombefly "for nylig" har været på patruljeflyvning rundt om Taiwan.

- Moderlandet er i vores hjerter, og juveløen er i moderlandets skød, bliver en pilot citeret for at sige om Taiwan.

Taiwans forsvarsministerium oplyser, at to kinesiske bombefly onsdag har fløjet omkring øen, der har knap 24 millioner indbyggere.

Statsmedier i Kina skriver, at den kinesiske hær med skarp ammunition har udført militære øvelser med helikoptere langs landets sydøstlige kyst efter at have fremsat stadig skarpere advarsler til Taiwan om at indordne sig og acceptere, at øen er en del af Kina.

Taiwan har de facto været uafhængig, siden den nationalistiske hær måtte flygte fra kommunisterne. De fordrevne slog sig ned i Taiwan i 1949.

Taiwan er et demokrati og har i mange år været støttet økonomisk og militært af USA. Det betyder også, at øen i dag er bevæbnet til tænderne med avancerede våben.

Et militært opgør mellem Kina og Taiwan kunne blive blodigt og kostbart for begge parter. Verdenshandlen ville blive et af de første ofre.

Store dele af verden opfatter Taiwan som et selvstyrende kinesisk område, men som en del af Kina.

/ritzau/Reuters