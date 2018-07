Kina fængsler hundredvis af embedsmænd for ikke at stoppe miljøovertrædelser

Hundredvis af kinesiske embedsmænd er blevet fængslet for ikke at have grebet ind og rettet op på de mange miljøovertrædelser, som blev afsløret sidste år.

Det oplyser landets miljøministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Fængslingen er det seneste skridt i præsident Xi Jinpings »krig mod forurening«, der blev skudt i gang for fem år siden.

I alt er 4035 embedsmænd blevet stillet til ansvar for ikke at have grebet ind.

Derudover er flere statsejede virksomheder og lokale regeringer blevet anklaget for at udføre "overfladiske" eller "ulovlige" udbedringer.

Størstedelen vil blive straffet med bøder, mens i alt 464 personer straffes med fængsel, lyder det fra ministeriet.

Bøderne løber samlet op i 510 millioner yuan, svarende til 487,5 millioner kroner.

I begyndelsen af maj påbegyndte centrale regeringsinspektører en omfattende undersøgelse af tusindvis af miljøovertrædelser, som blev afsløret sidste år.

I alt er 28.076 miljøovertrædelser blevet gennemgået på ny.

Den nyeste undersøgelse fastslår, at der i langt størstedelen af tilfældene ikke er blevet rettet op på problemerne.

Trump nominerer Brett Kavanaugh til Højesteret

Washington. USA's præsident, Donald Trump, nominerer den konservative Brett Kavanaugh til den ledige plads som højesteretsdommer.

Det oplyser Trump natten til tirsdag dansk tid på et pressemøde i Det Hvide Hus.

»Det er mig en ære at kunne fortælle, at jeg har valgt at nominere Brett Kavanaugh til USA's Højesteret,« siger præsidenten.

I Det Hvide Hus takker 53-årige Brett Kavanaugh præsident Trump for nomineringen. Han siger, at han er »dybt beæret» og »ydmyg«.

»Det er mig en ære, hr. præsident,« siger Kavanaugh.

Han tilføjer, at det er en dommers opgave at »fortolke loven, ikke lave den«.

Før republikanske Kavanaugh kan sætte sig i det varme sæde, skal han først godkendes i Senatet.

Her har Republikanerne kun et snævert flertal. Dermed kan de moderate republikaneres stemme blive afgørende under en kommende afstemning.

Trump-administrationen håber, at en ny højesteretsdommer vil være godkendt i september.

FAKTA: USA's magtfulde højesteret Washington. USA's præsident, Donald Trump, har valgt at nominere den konservative Brett Kavanaugh til den ledige plads som højesteretsdommer. Det oplyser Trump natten til tirsdag dansk tid på et pressemøde i Det Hvide Hus. Du kan læse mere om USA's Højesteret her: * Højesteret kan underkende lovgivning fra Kongressen og enkeltstaterne, hvis den vurderer, at lovgivningen strider mod den amerikanske forfatning. * Landets øverste domstol behandler ankesager og sager af principiel karakter. Og den er sidste ankeinstans vedrørende den amerikanske forfatning. * Domstolen blev oprettet, da USA fik sin forfatning i 1787. * Den amerikanske højesteret består af ni dommere. De udpeges for livstid af præsidenten med godkendelse af Senatet. * På nuværende tidspunkt er der konservativt flertal i højesteretten. Fem dommere betragtes som konservative, og fire betragtes som liberale. * Præsident Donald Trump udpegede sidste år Neil Gorsuch, der allerede har markeret sig som en af de mest konservative dommere. * Dommer Anthony Kennedy, der nu går på pension, betragtes som konservativ. Men han har flere gange stemt på linje med de liberale dommere i spørgsmål om blandt andet abort og LGBT-personers rettigheder. Kilder: Gyldendals Den Store Danske, Reuters /ritzau/ Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Nomineringen kommer, efter at den 81-årige højesteretsdommer Anthony Kennedy i juni meddelte, at han vil træde tilbage og gå på pension efter 30 år i embedet.

Kennedy var kendt som en svingstemme i USA's ypperste domstol.

Som højesteretsdommer har han spillet en afgørende rolle i nogle af de mest skelsættende beslutninger, USA's magtfulde højesteret har truffet.

Blandet andet da han i 2015 legaliserede ægteskab mellem par af samme køn på tværs af USA.

Forud for nomineringen fortalte Donald Trump, at han ikke havde tænkt sig at diskutere homoseksuelles rettigheder med kandidaterne.

Han ville heller ikke spørge kandidaterne, hvorvidt de har tænkt sig at omstøde Roe imod Wade-dommen fra 1973, der gav kvinder ret til abort.

May-støtte overtager efter Boris Johnson som udenrigsminister

Den britiske premierminister, Theresa May, har udpeget Jeremy Hunt som ny udenrigsminister efter Boris Johnson, der trådte tilbage mandag. Det oplyser premierministerens kontor i Downing Street.

Jeremy Hunt har hidtil siddet på posten som sundhedsminister. Han betragtes som en af Mays mest loyale ministre.

Boris Johnson, som er på den fløj, som ønsker et såkaldt hårdt brexit, forlod sin post tidligere mandag.

Mindre end et døgn forinden var også den britiske brexitminister, David Davis, trådt tilbage.

Jeremy Hunt har bakket op om Theresa May og den plan for det kommende brexit, som hun præsenterede fredag.

Ved afstemningen om Storbritanniens fortsatte medlemskab af EU var Jeremy Hunt fortaler for at blive i unionen.

Han tilhører samme fløj som May, der ønsker et blødt brexit, og går ind for at bevare et tæt økonomisk forhold til EU, efter Storbritannien udtræder som medlem.

BLÅ BOG: Jeremy Hunt Navn: Jeremy Richard Streynham Hunt. Alder: 51 år. Fødested: 1. november 1966 i Kennington, London. Søn af: Søofficer Nicholas Hunt og Meriel Givan, som var søfartssygeplejerske. Nationalitet: Britisk. Uddannelse: * Han studerede filosofi, politik og økonomi på Oxford Universitet. * Han blev involveret i politik, mens han studerede på universitetet. Her blev han i 1987 valgt som formand for studenterforeningen for konservative på Oxford Universitet (OUCA). Karriere: * Efter studiet arbejdede han som konsulent ved konsulentfirmaet OC&C Strategy Consultant. * Derefter arbejdede han to år som engelsklærer i Japan. * Han stiftede efterfølgende et firma kaldet Hotcourses, der er blandt Storbritanniens største udgivere af guides og hjemmesider til at hjælpe folk med at finde det rette kursus eller universitet. * Han har også oprettet en organisation, som har til formål at hjælpe forældreløse børn med aids i Afrika. Politik: 2005-2007: Medlem af det britiske parlament for de konservative. 2005-2007: Skyggeminister for handicappede. 2007-2010: Skyggeminister for kultur, olympiade, medier og sport. 2010-2012: Han udnævnes til kulturminister. 2012-2018: Han udnævnes til sundhedsminister. 2018: Han overtager rollen som udenrigsminister efter Boris Johnson. Civilstand: Han har siden 2009 været gift med Lucia Hunt. De har sammen en søn og to døtre. Bopæl: Westminster og Hambledon. Kilder: Telegraph, Wikipedia, jeremyhunt.com. /ritzau/ Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Fredag vandt May opbakning fra en dybt splittet regering til en plan for Storbritanniens fremtid uden for EU.

Opbakningen var der dog ikke fra Johnson og Davis - to af hendes centrale ministre i brexit-spørgsmålet - som mandag altså begge meddelte, at de ikke længere kunne se sig selv som en del af regeringen.

Premierministerens kontor i Downing Street oplyser mandag aften, at den hidtidige kulturminister, Matt Hancock, overtager posten som sundhedsminister efter Jeremy Hunt, rapporterer Sky News.

Ny kulturminister bliver Jeremy Wright, skriver BBC.

