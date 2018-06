Kina censurerer kendt humorist efter Peter Plys-joke

I et 20 minutter langt indslag om Kina, som var en del af det satiriske TV-show »Last Week Tonight« søndag aften, kom værten John Oliver ind på præsident Xi Jinpings angivelige lighed med Peter Plys.

Det må have ramt et ømt punkt i Kina, hvor den britiske komiker nu er blevet censureret på de sociale platforme – faktisk på samme måde som plysbjørnen er blevet det.

»Tilsyneladende er Xi Jinping meget følsom over for sin angivelige lighed med Peter Plys,« sagde Oliver i udsendelsen. »Og jeg er ikke engang sikker på, at der er tale om en synderligt slående lighed, hvis jeg skal være ærlig. Men den kendsgerning, at han ærgrer sig over det, betyder, at folk aldrig vil holde op med at nævne det.«

Og ærgre sig gør han vist.

Forsøger man at sende en post med ordene »John Oliver« på Weibo, som er den mest populære kinesiske sociale platform, får man en fejlmeddelelse med besked om, at indlægget »kan overtræde regler og forskrifter«. Der lå dog en række opslag med omtale af John Oliver på platformen, men ingen af dem refererede til det »kinesiske« indslag, og den nyeste var dateret, et par dage før udsendelsen gik i luften.

En ny Mao skulle undgås

I søndagens show havde John Oliver ellers guidet seerne igennem Xi Jinpings karriere frem mod posten som Kinas mest magtfulde leder siden Mao Zedong. Ud over at lave sjov med forbuddet mod Peter Plys – som censorerne indførte på de sociale medier, da folk var begyndt at påpege ligheden mellem de to – gik John Oliver også lidt hårdere til værks med kritik af menneskerettighedssituationen i Kina, herunder landets »dystopiske omfang af overvågning og forfølgelse« af de muslimske uighurere og fængslingen af dissidenter som nobelpristageren Liu Xiaobo.

Han tilføjede, at ved at fjerne begrænsningen på præsidentembedet havde Xi suspenderet en vigtig sikring: »Det er værd at huske på, at begrænsningen af embedsperioder, som han havde held til at få afskaffet, i sin tid blev indført af ganske gode grunde – ikke mindst for at undgå en ny Mao, under hvis styre de mest forfærdelige ting udspandt sig i Kina,« sagde Oliver.

Og så tilføjede han, at Xis bekymring over sit offentlige omdømme skyldtes hans frygt for en opstand i lighed med Det Arabiske Forår på et tidspunkt, hvor Kinas økonomiske vækst går ned i tempo.

»Det vidner ikke just om styrke, når man vælger at slå ned på sammenligninger med Peter Plys,« sagde Oliver. Det tydede snarere på »en løjerlig usikkerhed«.