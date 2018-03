Kina bekræfter besøg af Kim Jong-un - der blev talt om fred

Kina bekræfter, at Nordkoreas leder, Kim Jong-un, har været på uofficielt besøg i landet fra søndag til onsdag lokal tid.

Det rapporterer Kinas statslige nyhedsbureau, Xinhua, onsdag, efter at det i dagevis har svirret med ubekræftede rygter, om at den nordkoreanske leder skulle være i Kina.

Det er Kim Jong-uns første kendte udlandsrejse, siden han blev leder af det lukkede land i 2011.

Det var Kinas præsident, Xi Jinping, der havde inviteret Kim Jong-un og hans hustru, Ri Sol-ju, på besøg i landet. Det rapporterer Xinhua ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Jeg har haft succesfulde samtaler med præsident Xi Jinping, om hvordan vi kan udvikle forholdet mellem de to partier og de to lande, vores respektive hjemlige situation, opretholde fred og stabilitet på den koreanske halvø samt andre spørgsmål, udtaler Kim Jong-un ifølge det kinesiske nyhedsbureau.

Xinhua rapporterer videre, at Kim Jong-un under mødet skulle have sagt, at han er indstillet på at efterkomme det internationale krav om atomnedrustning.

- Det er muligt at finde løsninger på problemet omkring atomnedrustning på den koreanske halvø, hvis Sydkorea og USA responderer på vores forsøg med velvilje, skal lederen have sagt.

Det nordkoreanske visit skal ifølge analytikere formentlig ses i lyset af, at der venter en række vigtige møder de kommende måneder, skriver nyhedsbureauet Reuters.

I april skal Kim Jong-un mødes med den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in, og samtidig har USA's præsident, Donald Trump, lagt op til et topmøde med Kim i maj. Her kan Nordkoreas atomprogram komme på dagsordenen.

Kim Jong-uns besøg kommer samtidig på et tidspunkt, hvor Nordkoreas udenrigshandel lider voldsomt under skærpede sanktioner, som blev støttet af Kina i FN's Sikkerhedsråd, skriver Reuters.

Omkring 90 procent af Nordkoreas udenrigshandel går gennem Kina.

Det er ikke usædvanligt, at Kina ventede med at bekræfte Kim Jong-uns besøg. Da hans far, Kim Jong-il, besøgte landet, plejede de kinesiske myndigheder at vente med at bekræfte besøget, til han var trygt tilbage i Nordkorea.

USA: Maksimalt pres banede vej for Kim Jong-uns besøg i Kina

Ifølge Det Hvide Hus har de internationale sanktioner tvunget Nordkoreas leder til forhandlingsbordet.

Pressesekretær i det Hvide Hus Sarah Huckabee Sanders.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, har de seneste tre dage været på besøg i Kina for blandt andet at mødes med præsident Xi Jinping.

I USA betragter man det historiske møde mellem de to statsledere som et resultat af en lang række sanktioner, der er blevet indført mod det isolerede regime.

- Denne udvikling er yderligere bevis på, at vores kampagne med maksimalt pres har skabt en passende atmosfære for dialog med Nordkorea, lyder det i en erklæring fra Det Hvide Hus ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det kinesiske styre har efter mødet mellem Xi Jinping og Kim Jong-un briefet Det Hvide Hus om mødet.

Briefingen omfattede blandt andet en personlig hilsen fra Xi Jinping til USA's præsident, Donald Trump.

De to ledere har de seneste uger bekriget hinanden med meldinger om nye toldsatser på importerede varer.

Kim Jong-un har på mødet med Xi Jinping angiveligt sagt, at Nordkorea er klar til at nedruste sit atomprogram.

Kim Jong-un inviterede på mødet Xi Jinping på officielt besøg i Pyongyang, og præsidenten har takket til indbydelsen.

Kim har inviteret Xi "på et officielt besøg i Nordkorea på et passende tidspunkt, og invitationen blev accepteret med glæde", rapporterer det nordkoreanske statsmedie KCNA ifølge nyhedsbureauet AFP.

Australsk trio sendes hjem efter boldfusk under cricketkamp

Anfører, viceanfører og 25-årig kaster sendes hjem fra Sydafrika, efter de har indrømmet snyd under landskamp.

Anføreren for det australske cricketlandshold Steve Smith er er på vej hjem, efter han blev suspenderet af International Cricket Council (ICC) for at have forsøgt at snyde i en kamp mod Sydafrika.

Direktøren for det australske cricketforbund, James Sutherland, sender hårde ord i retningen mod en trio, der nu bliver sendt hjem fra Sydafrika på grund af fusk under en landskamp.

James Sutherland siger, at trioen kan forvente en "markant" straf, men afviser at bruge ordet "snyd" om det, der udspillede sig på banen under kampen mod Sydafrika i weekenden.

På et pressemøde tirsdag erkendte Sutherland dog, at Australiens anfører, Steve Smith, viceanfører David Warner og Cameron Bancroft havde brudt reglerne.

- Det er ikke en god dag for australsk cricket. Det var ikke en del af spillets regler og ikke i spillets ånd, siger James Sutherland ifølge nyhedsbureauet Reuters.

De tre spillere bliver sendt hjem, efter at de under landskampen mod Sydafrika forsøgte at manipulere med bolden for at få den til at flyve mere ujævnt.

Tv-billeder viste Cameron Bancroft forsøge at gøre boldens overflade uregelmæssig ved at kradse på den ved hjælp af medbragt tape og jord fra banen.

Australske medier har tidligere rapporteret, at træner Darren Lehmann var involveret i skandalen.

Det afviser James Sutherland, og træneren får dermed lov til at fortsætte på posten, skriver Reuters.

Steve Smith og David Warner har begge mistet deres lederroller på holdet efter skandalen og har forladt den australske lejr.

James Sutherland mener nu, det er tid til selvransagelse.

- Det er vigtigt at vinde, men ikke på bekostning af reglerne og ånden i sporten, siger direktøren.

Skandalen har sendt chokbølger gennem det cricketglade Australien. Således har premierminister Malcolm Turnbull erklæret sig "chokeret og dybt skuffet" over episoden.

- Det er umuligt at fatte, at et australsk crickethold har været involveret i snyd, sagde han i weekenden ifølge nyhedsbureauet AFP.

Person er død efter politijagt i det centrale Sverige

En person er afgået ved døden, efter at svensk politi tirsdag aften affyrede skud mod en bil i byen Öresund.

Arkivfoto. En mand er død i Sverige. efter politiet skød ham, da han prøvede at flygte.

Svensk politi åbnede sent tirsdag aften ild mod en person, som angiveligt forsøgte at køre en politibetjent ned i byen Örebro i det centrale Sverige.

Den mistænkte blev bragt på hospitalet, hvor han senere blev erklæret død.

Da politiet forsøgte at stoppe bilen, prøvede føreren angiveligt at køre en betjent ned. Derfor løsnede politiet skud mod bilen, rapporterer Aftonbladet.

- På et tidspunkt kører bilen mod en politimand, som skal anholde føreren, siger politiets pressetalsmand Tommy Lindh til P4 Örebro ifølge VG.

- Det får politimanden til at trække sit våben og skyde én gang. Men det får ikke føreren til at afbryde angrebet, og politiet affyrer yderligere skud, tilføjer han.

Bilen kørte videre og blev efterfølgende fundet tom og med blodspor. Ikke langt derfra fandt politiet gerningsmanden, der blev kørt på hospitalet med alvorlige skader.

Senere samme aften blev han erklæret død.

Pressetalsmand Tommy Lindh fortæller i øvrigt, at bilen under jagten kørte med høj hastighed og meget hensynsløst gennem Örebro.

Identiteten på den døde er endnu ukendt.

En særlig anklager skal nu efterforske sagen, hvilket er normalt, når en person er afgået ved døden eller kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben.

Så sent som lørdag aften blev en mand skudt og dræbt af politiet i den svenske by Luleå.

Ifølge det svenske dagblad Expressen fandt skyderiet sted i forbindelse med en udrykning til en brand i en lejlighed.

Her besluttede politiet sig for at pågribe en mand for forsøg på mordbrand og drabsforsøg.

I den forbindelse opstod der en situation, hvor en politibetjent følte sig nødsaget til at trække sit tjenestevåben og affyre det mod den mistænkte.

Den mistænkte døde på hospitalet senere samme aften.

