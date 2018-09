Kina advarer turister i Sverige og kræver svensk undskyldning i sag om påstået politimishandling

Gennem tiden er der flere gange rettet anklager om krænkelser af menneskerettigheder mod Kina. Men nu er det Kina, der langer ud efter Sverige.

Det kommer efter, at flere videoer er blevet offentliggjort, der angiveligt viser, hvordan svenske politimænd mishandler en gruppe kinesiske turister i Stockholm. Det skriver The Washington Post.

På optagelserne ser man en kinesisk familie blive bortvist fra et hostel i den svenske hovedstad. Familien skulle efter sigende være ankommet til det hostel, de havde booket, en dag for tidligt og havde derfor opholdt sig i lobbyen over længere tid.

Det svenske politi har ifølge Aftonbladet oplyst om, at de ansatte på hostellet havde oplevet, at den kinesiske familie var blevet siddende i lobbyen – formentlig for at vente på, at det skulle blive dag. De blev derfor bedt om at forlade stedet. Politiet blev tilkaldt, da familien nægtede at forlade lobbyen.

Familien består ifølge optagelserne af et forældrepar og deres søn. Efter sigende skulle sønnen have bedt om tilladelse til, at hans forældre kunne opholde sig i lobbyen, mens de ventede på et værelse, da de begge var i skrøbeligt helbred. I stedet blev de alle smidt på gaden, da politiet ankom.

Den kinesiske ambassade i Stockholm har efter en gennemgang af optagelserne skrevet i en erklæring, at hændelsen var alvorligt truende og krænkede de kinesiske borgers grundlæggende menneskerettigheder. Efterfølgende udsendte Beijing en sikkerhedsalarm til andre kinesiske turister i Sverige. Nu kræver Kina en svensk undskyldning.

På Twitter hævder en anonym bruger under navnet »Swedenpolicetorturechineseelders« morgenen efter hændelsen, at svensk politi har tortureret den kinesiske familie.

Ifølge en kilde, som filmede episoden, optrådte det svenske politi roligt og behersket, skriver den norske avis Verdens Gang.

Hændelsen lander i bunken af en række menneskerettighedsspørgsmål, som Sverige og Kina gennem de seneste måneder har været i konflikt over.

Blandt andet blev en kinesiskfødt svensk bogudgiver Gui Minhai i januar tilbageholdt i Kina under en rejse med svenske diplomater. Han er endnu ikke blevet frigivet.

Det er ikke første gang Kina advarer kineser på vej mod Europa. Sidste år udstedte den kinesiske ambassade i Berlin en alarm med beskeden om, at et stigende antal kinesiske tursiter var blevet ofre for voldelige angreb i Berlin. Påstandene opstod, selv om tysk forbrydelsesstatistik viste en nedgang i de samlede kriminalitetshændelser.

Episoden i Stockholm fik først opmærksomhed, efter sagen begyndte at udvikle sig på sociale medier i Kina.