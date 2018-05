Kim: Nordkoreas vilje til atomafrustning er uforandret

Pyongyang. Nordkoreas vilje til atomafrustning på den koreanske halvø forbliver "uforandret, konsistent og ufravigelig".

Det siger landets leder, Kim Jong-un, ifølge det statslige nyhedsbureau KCNA.

Udtalelsen faldt torsdag under et møde med den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, som er på besøg i det isolerede land. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Kim Jong-un håber desuden, at relationerne mellem Nordkorea og USA samt atomafrustningen af den koreanske halvø begge kan løses "skridt for skridt".

På mødet blev Kim og Lavrov samtidig enige om, at der senere i år skal holdes et topmøde mellem de to landes ledere.

Det sker for at markere 50-års-jubilæet for etableringen af diplomatiske forbindelser mellem de to lande. Det rapporterer KCNA fredag ifølge nyhedsbureauet Tass.

Mødet mellem Kim Jong-un og Sergej Lavrov fandt sted, samtidig med at USA og Nordkorea forbereder et topmøde.

Det historiske topmøde var i første omgang planlagt til at finde sted 12. juni i Singapore, men blev aflyst af den amerikanske præsident, Donald Trump, efter en ophedet dialog mellem de to landes ledere.

Tirsdag bekræftede Donald Trump dog imidlertid, at et topmøde igen forberedes, og torsdag gentog han, at han håber, at det stadig er muligt at mødes med Kim Jong-un i Singapore den 12. juni.

Samtidig fortalte Trump, at han venter at modtage et brev fra Kim Jong-un fredag.

Den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, har onsdag og torsdag haft møder i New York med Kim Yong-chol, der regnes som den nordkoreanske leders nærmeste medarbejder.

Drøftelserne mellem de to er et forsøg på at redde det planlagte møde i Singapore.

Kim Yong-chol er næstformand i Nordkorea. Næstformandstitlen dækker over hans position i centralkomitéen i landets regerende arbejderparti.

