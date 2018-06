Kim Jong-un og Donald Trump ankommer til topmøde

Singapore. Søndag 14.21 dansk tid er den amerikanske præsidents fly, Air Force One, landet i Singapore. Flyet har fragtet USA's præsident, Donald Trump, til et historisk topmøde om Nordkoreas atomprogram.

Her skal han afholde et møde med Nordkoreas leder, Kim Jong-un. De to ledere har planlagt et møde tirsdag. Aldrig før har lederen af Nordkorea og en siddende amerikansk præsident mødtes.

Air Force One kommer søndag direkte fra et G7-topmøde i Quebec i Canada. Donald Trump steg af Air Force One ned på lufthavnen Paya Lebars asfalt. Her blev han mødt af Singapores udenrigsminister Vivian Balakrishnan.

Dermed gentog han samme ankomstritual, som Kim Jong-un timer tidligere var igennem, da han ankom.

Den nordkoreanske leder kørte herefter med eskorte og to store nordkoreanske flag på kølerhjelmen ned til luksushotellet St. Regis Hotel.

Senere søndag er han blevet budt velkommen af Singapores premierminister Lee Hsein Loong.

/ritzau/AP