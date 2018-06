Kim Jong-un fjerner tre militære topchefer

Nordkoreas tre højest rangerende militære ledere er blevet fjernet fra deres poster.

Det menes, at afskedigelserne har til formål at styrke Kim Jong-uns kontrol over militæret forud for et topmøde med USA's præsident, Donald Trump.

Oplysningen om, at de tre militære topchefer er fjernet, kommer fra nyhedsbureauet Yonhap og bekræftes af den højtstående amerikanske embedsmand.

Baggrunden for beslutningen skal være uenighed i Nordkoreas øverste ledelse omkring Kim Jong-uns kontakter til Sydkorea og USA.

Mødet mellem Trump og Kim skal finde sted i Singapore 12. juni.

Rokaden i nabolandets militær har vakt opsigt i Sydkorea, og man følger udviklingen tæt, kom det frem mandag.

Ken Gause, som leder analyseinstituttet International Affairs Group under CNA, siger:

- Hvis Kim Jong-un er opsat på at stifte fred med USA og Sydkorea og afvikle i det mindste en del af atomprogrammet, så vil han være nødt til at inddæmme militærets indflydelse og sikre sig mere kontrol selv.

- Denne rokade bringer officerer, som er loyale mod Kim Jong-un, frem i forreste række. De er loyale mod ham og ikke andre, siger han.

En anden kender af Nordkorea siger, at der også er tale om et generationsskifte.

- Det handler om at løfte en ny generation af militære ledere frem, siger Michael Madden ved Johns Hopkins Universitet i USA.

- Formentligt kommer Nordkorea til at tage imod økonomisk støtte fremover, og Kim vil modvirke korruption, vurderer han.

- Alle de nye navne har erfaringer fra udlandet. De ved, hvordan man opfører sig, siger Madden.

Talsmanden for præsident Vladimir Putin, Dmitrij Peskov, sagde mandag, at Rusland har inviteret den nordkoreanske leder til at besøge landet.

Peskov sagde, at besøget kunne blive en del af et økonomisk forum i den østrussiske by Vladivostok i september.

Invitationen fra Kreml kommer kun dage efter, at den russiske udenrigsminister, Sergei Lavrov, besøgte Nordkorea.

Søndag kom det frem i Nordkorea, at Syriens præsident, Bashar al-Assad, har planer om at besøge Kim Jong-un.

/ritzau/Reuters