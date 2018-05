Kilder: Kina tilbyder stor reduktion af USA's handelsunderskud

Washington. Kina har tilbudt USA en bred palet af investeringer og andre initiativer, der skal reducere det amerikanske handelsunderskud med Kina med omkring 200 milliarder dollar om året.

Det oplyser unavngivne kilder med kendskab til tilbuddet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Tilbuddet blev leveret under forhandlinger mellem de to lande på et møde i Washington.

Formålet med mødet var at finde en løsning på en ulmende handelskrig mellem de to lande, efter at USA har indført told på adskillige kinesiske varer.

En af Reuters' kilder oplyser, at det kinesiske tilbud blandt andet vil komme den amerikanske flyproducent Boeing til gode.

Boeing er USA's største eksportør, og en tredjedel af virksomhedens fly bliver i forvejen solgt til kinesiske kunder.

/ritzau/Reuters