Khaled fik mor, far og fire søskende til Blekinge: Familiesammenføringer er fordoblet i Sverige på fem år

Stadig flere familier på flugt får mulighed for at blive genforenet i Sverige. I den sydsvenske by Ronneby har man fået 30 procent flere elever siden migrationskrisens start og er nu gået i gang med at bygge to nye skoler.

Ronneby var så populært et mål, at byen var på flygtninges læber allerede ved grænsen mellem Tyrkiet og Syrien. Det fik ansatte på kommunen senere at vide af syriske flygtninge, som søgte specifikt til den lille kommune i Blekinge.

Byen er et af de steder, hvor man hurtigt kan se, at Sverige har modtaget rigtig mange asylansøgere under migrationskrisen.

Siden 2014 har Ronnebys 28.000 indbyggere fået selskab af ca. 1.700 nye nyankomne. Et tal, der forventes at blive ved med at stige.

Ifølge kommunens integrationsstrateg Tommy Ahlquist er der blot i 2018 kommet 130 personer mere til kommunen primært ved familiesammenføring.

Dermed er Ronneby en del af en udvikling, der ses i hele Sverige. Tal fra de svenske udlændingemyndigheder, Migrationsverket, viser, at splittede familier på flugt i stadig højere grad bliver forenet med hinanden i Sverige.

Antallet af familiesammenføringer med baggrund i asyl- og flygtningerelaterede årsager i Sverige er fordoblet på fem år. Mens det i 2012 lå på næsten 8.000 personer var det sidste år steget til 19.000.

Siden seneste valg til rigsdagen i 2014 har migrationskrisen og dens følger sat sit tydelige aftryk på Sverige og landets politiske debat.

Indvandringen til Sverige er blevet det absolutte hovedfokus for den valgkamp, som er i fuld gang, og som kulminerer på valgdagen den 9. September.

Det indvandringskritiske parti Sverigedemokraterna tegner til at blive næststørst efter Socialdemokraterna eller endda størst ifølge de løbende meningsmålinger.

I Ronneby er man i fuld gang med at tilpasse byen til de nye boeboere. I Rådhusets hall hænger store plancher med arkitektekttegninger af én helt ny skole, der skal ligge i en tidligere industribygning, og tegninger til udvidelsen af en allerede eksisterende byskole.

I alt skal der skaffes 1.400 nye elevpladser. Siden 2013 er elevantallet steget med 30 procent, fortæller tidligere chef for skoleforvaltningen og nuværende integrationsstrateg, Tommy Ahlquist.

»Især i 2014 begyndte vi at kunne mærke, at der kom rigtig mange nyankomne til os. Og de kom jo direkte til vores skoler. Det var jo uholdbart, for der kunne komme 10-20 nye børn hver uge,« siger Tommy Ahlquist, der tidligere var chef for skoleforvaltningen.

Så kommunen måtte hurtigt få en modtageenhed for indslusning af børnene op og stå.

»En del kunne noget engelsk. En del var analfabeter. Ja, der var mange forskellige niveauer af kundskaber,« siger han.

Man bygger lidt ekstra pladser. Det forventes nemlig, at antallet af borgere kommer til at stige også de kommende år. Det skyldes blandt andet, at der nu i byen er en noget højere fertilitet.

Ifølge Ahlquist blev der før 2013 født under 280-290 børn om året i kommunen. Nu ligger tallet på ca. 340-350.

»Så højt har det aldrig været,« siger han.

Der skal også bygges nye pladser til de mindste.

I 2015 kunne kommunen imødekomme 94 procent af forældrenes ønsker om pladser i vuggestuer og børnehaver. Året efter i 2016 kunne man kun imødekomme 75 procent af forældrenes ønsker.

Man mærker det også på voksenundervisningen »Svenska För Indvandrare,« der i daglig tale bare hedder SFI-undervisning. I 2012 havde man 100 elever, i 2017 havde man omkring 500 elever og 100 elever, der stod i kø.

Tommy Ahlquist konstataterer, at der har været »et stort tryk på alle vores skoleformer.«

»Jeg vil bruge ordet krise. Men når der er krise, så fødes der kreativitet og samarbejdet bliver bedre. Jeg synes, vi har klaret det godt dels ved rigtig godt samarbejde internt og eksternt i forvaltningerne og ved, at politikerne har vist embedsmændene en stor tillid. Det har krævet store og hurtige beslutninger,« siger han.

Blyant, stilehæfte og youtube

Når Berlingske er på besøg midt i juli, er skolerne sommerferielukket.

Men i et lysgråt træhus på en lille søvnlig villavej uden for Ronneby hos familien Alkasem Alsattuf fortsætter undervisningen.

I haven er der høje birketræer og knudrede æbletræer med få lyserøde frugter. Fodbolden ligger stille i det gule, tørre græs midt på den unaturligt hede sommerdag.

»Ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju…«

Treårige Ola fra Syrien, der bor i huset sammen med sin familie, viser, at hun kan tælle på svensk op til 17 indtil videre.

Hun har store brune øjne, det lange hår er samlet i en stram knude i nakken, og benene er bare under en orange kjole.

Hver dag i sommerferien holder 14-årige Khaled en times undervisning for sine søskende. Med blyant, stilehæfter og Youtube-videoer lærer han dem blandt andet at skrive det svenske alfabet og udtale svenske ord.

Khaled flygtede fra Hama til Sverige sammen med sin ældre bror Omar, der i dag er 22 år.

De ankom for tre år siden, og i januar i år blev de familiesammenført med moderen, faren og fire af de fem andre søskende: 8-årige Ali, 12-årige Aisha, 17-årige Azza og den lille Ola. Den sidste bror, Mohammed på 19 år, er i Grækenland og har ikke ret til familiesammenføring, fordi han er myndig.

Khaled taler på vegne af familien nærmest perfekt svensk, men han bliver genert, når spørgsmålene handler om ham personligt.

Han kan godt lide at være i Ronneby, nu hvor hans familie er kommet dertil. Det værste ved Sverige er »kulden om vinteren,« konstaterer han, og det bedste er »at spile fodbold med de andre.«

Khaleds familie er langt fra ene om at ønske familiesammenføring i Ronneby, fortæller, Tommy Ahlquist.

»Kommunens folkemængde kommer til at blive ved med at øges. Det fine er, at næsten alle, der er kommet hertil, er blevet. Det tyder jo på, at de synes, at de er blevet taget godt imod,« siger Tommy Ahlquist.