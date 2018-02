KFC løber tør for kylling: Lukker 900 butikker i Storbritannien

Når man driver en Kentucky Fried Chicken-forretning, er der en ting, man ikke må løbe tør for: Kylling.

Det er ikke desto mindre sket i Storbritannien og Irland, hvor 900 KFC-butikker holder lukket på grund af mangel på kylling.

Problemet opstod lørdag. Ifølge kæden har den problemer med leveringen af kylling. Det er transportfirmaet DHL, der står for at sikre kyllingekød til frituregryderne.

Omkring 300 steder i Storbritannien og Irland kan kunder stadig besøge en Kentucky Fried Chicken. Menuen vil dog de fleste steder være begrænset.

»Vi ved, at dette måske har været ubelejligt for nogle af jer (kunder, red.) de seneste dage, og det har skuffet jer, da I ville have jeres friturestegt kyllinge-fix.«

»Det er vi virkelig ked af,« skriver selskabet i en meddelelse.

På det sociale medie Twitter har KFC lavet deres egen version af en klassisk engelsk joke:

»Kyllingen gik over vejen. Bare ikke hen til vores restaurant,« skriver KFC.

KFC har samtidig produceret en liste med alle de butikker, hvor kunder kan få den friturestegte kylling.

DHL forklarer, at »operationelle problemer« har betydet, at leverancer af kyllingekød er blevet forsinket eller forhindret. DHL har for nylig overtaget leverancen til KFC.

Da logistik-firmaet i oktober annoncerede, at den havde fået ordren fra Kentucky Fried Chicken, lovede den »at skrive lærebøgerne om og sætte en ny standard for levering af friske produkter til KFC på en bæredygtig vis.«

Nyheden er ikke blevet modtaget vel på de sociale medier. En bruger med navnet Jonathan Evans skriver:

»Så KFC er løbet er tør for kylling? Det er sådan her, at apokalypsen starter.«

/ritzau/AP