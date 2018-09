Kemiske våben i Syrien får USA til at overveje angreb

Washington. Den amerikanske general og stabschef Joseph Dunford og USA's præsident, Donald Trump, har diskuteret mulighederne for at angribe Syrien militært, hvis landet afviser USA's advarsel mod at bruge kemiske våben i et planlagt angreb på Idlib-provinsen.

Det oplyser Joseph Dunford under et besøg i Indien.

Ifølge Dunford er der endnu ikke truffet en endelig beslutning.

- Men vi er i dialog - en rutinemæssig dialog - med præsidenten for at sikre, at han ved, hvor vi står, hvis der ender med at blive anvendt kemiske våben, siger generalen og tilføjer:

- Han (præsident Donald Trump, red.) forventer, at vi har militære muligheder klar, og vi har opdateret ham på undersøgelsen af de militære muligheder.

Syriens regeringsstyrker planlægger med støtte fra Rusland og Iran en omfattende offensiv i Idlib-provinsen i det nordlige Syrien, hvor der bor omkring tre millioner civile.

Det oplyste landene mandag.

Det fik tirsdag præsident Trump til at advare om, at et angreb på Idlib-provinsen kan udløse en "menneskelig tragedie".

- Syriens præsident, Bashar al-Assad, må ikke hensynsløst angribe Idlib-provinsen. Russerne og iranerne begår en alvorlig fejl, hvis de deltager i denne potentielt menneskelige tragedie, skrev han på Twitter.

- Hundredtusindvis af mennesker risikerer at blive dræbt. I må ikke lade det ske!

Fredag advarede en amerikansk udsending til Syrien om, at der kan komme et angreb med kemiske våben i Idlib.

Der er "masser af beviser" for, at syriske regeringsstyrker fremstiller kemiske våben, lød advarslen fra Jim Jeffrey.

Det Hvide Hus har advaret om, at USA og dets allierede vil svare "hurtigt og kraftfuldt" igen, hvis syriske regeringstropper anvender kemiske våben i Idlib.

USA har tidligere bombet Syrien efter brug af kemiske våben i 2017 og 2018.

Idlib er det sidste større område i Syrien, der er under oprørsgruppers kontrol.

Syriske regeringsstyrker har siden nytår generobret dele af Idlib og har i de seneste uger samlet sig ved grænserne til provinsen.

Det har udløst international frygt for, at Idlib kan blive skueplads for en humanitær katastrofe af en størrelse, som endnu ikke er set i Syrien.

Ifølge FN forventes op mod 800.000 mennesker at flygte fra Idlib-provinsen.

