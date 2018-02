Katastrofen afværget: Kongressen vedtager - endelig - statsbudgettet

Begge kamre i den amerikanske kongres har nu stemt en budgetaftale igennem, der dermed stopper for den nedlukning af statsapparatet, der trådte i kraft kl. 6. fredag morgen dansk tid.

Det skete, da det ikke lykkedes at stemme for en forlængelse af statsbudgettet igennem inden tidsfristen. En time senere - ved 7-tiden i morges dansk tid - stemte det ene af Kongressens to kamre, Senatet, for ogdet samme har Repræsentanternes Hus nu gjort.

Dermed undgår man en gentagelse af situationen i januar, hvor statsapparatet blev lukket ned, fordi Demokraterne nægtede at stemme for.

Det skyldtes, at præsident Donald Trump havde ophævet forhenværende præsident Obamas DACA-program, der ellers hidtil har beskyttet omkring 700.000 illegale indvandrere. De såkaldte »drømmere« er kommet til USA som børn og for at være omfattet af DACA-programmet er de forpligtet til enten at studere eller være i arbejde.

Trump kræver 25. milliarder kr. til opførelsen af sin meget omtalte mur mod Mexico, inden han vil sikre »drømmerne«.

Flere republikanere, herunder senator Rand Paul, er utilfredse med budgettet, der omfatter en ekstra billion kroner til det amerikanske forsvar og knap 800 milliarder kr. mere til offentlige budgetter, herunder sundhedspleje, forbedret infrastruktur og bekæmpelse af det galopperende misbrug af opiater blandt amerikanerne. Aftalen vil betyde en yderligere statsgæld på 1.8 billioner kroner.

Rand Paul nægtede at stemme for at fremrykke aftenens i Senatet, der kunne have mindsket risikoen for en nedlukning af statsapparatet.

Mens nogle republikanere er begejstret for det øgede forsvarsbudget, er andre modstandere af at øge statsunderskuddet. Rand Paul, der tidligere har talt dunder mod flere af præsident Obamas budgetaftaler, sagde ifølge BBC, at hvis han nu skulle stemme for aftalen, bare fordi hans eget parti var med i den, ville det være »indbegrebet af hykleri.«

Republikanerne har flertal i begge Kongressens kamre, men hverken de eller Demokraterne har interesse i forlænget uro om statsbudgettet op til det amerikanske midtvejsvalg i november.