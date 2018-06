EU-topmøde om migranter

Kanslerens skæbneuge: Bayern gør sig klar til at vælte Merkel

I Bayern har det konservative CSU sat jagten ind på Angela Merkel, der har fået to uger til at levere et gennembrud i den europæiske strid om flygtninge og migranter. Resten af Tyskland er nødt til at tage Bayern alvorligt, mener den 32-årige CSU-vælger Florian Dorn. Berlingske har været i München inden Merkels skæbneuge.