Kandidater for Sverigedemokraterna skrev indlæg på nynazistisk hjemmeside

Flere kandidater til det kommende svenske kommunalvalg og en kandidat til riksdagsvalget for Sverigedemokraterna (SD) har ifølge svenske medier skrevet hadske indlæg mod indvandrere og etniske minoriteter på nynazistiske og højreradikale hjemmesider.

En lokalformand og spidskandidat i den skånske kommune Perstorp har trukket sig fra begge poster, efter at hans indlæg på hjemmesiden »Nordiska motståndsrörelsen« er blevet beskrevet af Aftenposten. Under »vores politik« på hjemmesiden står der, at sitet »bekender sig helhjertet til det nationalsocialistiske verdenssyn«.

Aftenposten har onsdag bragt eksempler på flere andre SD-kandidater med mere anonyme placeringer på partiets valglister til lokalvalgene, der har skrevet hadske indlæg mod muslimer og indvandrere på den nynazistiske hjemmeside. En kommentar lød ifølge avisen: »Den eneste indvandrer, som jeg synes har gjort noget godt, er Adolf Hitler.«

Den nu tidligere SD-lokalformand og spidskandidat Lars Nilsson i Perstorp har blandt andet i 2015 skrevet til »Nordiska motståndsrörelsen – Den Nordiske Modstandsbevægelse«, at han håber, at bevægelsen med afdelinger i Danmark og andre nordiske lande snart kommer til Hässleholm, »det er der brug for. Jeg kommer gerne og hjælper til«.

»Hvem har sagt, at de er nazister? De fremfører deres holdning. Præcis ligesom du og jeg gør,« sagde Nilsson ifølge Aftonbladet, da han blev konfronteret med sine tidligere kommentarer.

Sverigedemokraterna har historisk en forbindelse til det yderste højre i svensk politik, som partiledelsen nu forsøger at lægge afstand til. Det svenske lokalvalg og riksdagsvalg foregår samtidig 9. september, og Sverigedemokraterna er buldret frem i de svenske meningsmålinger under valgkampen, hvor det altoverskyggende valgtema i modsætning til tidligere har været indvandring og integration. Partiets store fremgang ventes ifølge valganalytikere også at få stor afsmitning på lokalvalget i især Skåne, hvor partiet har dets udgangspunkt.

S er trængt – SD buldrer frem Skal man tro en af de seneste meningsmålinger, vil omkring hver femte svensker stemme på Sverigedemokraterna ved rigsdagsvalget i september. Meningsmålingen fra begyndelsen af juni fra Sveriges Television (SVT) og Novus gav partiet 21,9 procent af stemmerne. Dermed lå partiet lige efter Socialdemokraternas 23,8 procent og foran det liberalt-konservative parti Moderaterna på 21,1 procent. I det svenske statistikkontor, SCBs jævnlige meningsmålinger stod Socialdemokraterna i begyndelsen af juni til 28,3 procent. Det er en nedgang på 4,3 procentpoint siden november 2017. Det betegnes som SCBs laveste målte tilslutning nogensinde så tæt på et valg. Sverigedemokraterna står i målingen til 18.5 procent. En fremgang på 3,7 procentpoint. Moderaterna er i målingen næststørste parti med 22,6 procent. En fremgang på 0,4 procentpoint. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

SD-kandidat anklaget for racisme

Også en SD-kandidat til riksdagsvalget har fra 2012 til 2016 ifølge Expressen »systematisk spredt had imod muslimer« på højreradikale hjemmesider som »Avpixlat«, »Fria Tider« og »Breitbart« i USA. Den 37-årige mand er en af SD-partileder Jimmie Åkessons personlige medarbejdere. Ifølge den svenske avis er indlæggene udsendt anonymt, men den pågældende konto er forbundet med mandens private mailadresse, som han også har brugt til offentlige henvendelser.

I et indlæg bliver arabere betegnet som »jordens afskum«. Ved en artikel på Fria Tiders hjemmeside om brande i somaliske moskeer i London lød kommentaren ifølge Expressen: »Det var forbandet godt gjort! Nu håber vi, at den slags vil sprede sig til Sverige som en løbeild.« En anden kommentar lød: »Hvor mange gange behøver vi at sige det, muslimer skal ikke være i vore lande. UD MED DEM!«

I forbindelse med oplysningerne om riksdagskandidaten oplyser partiets pressechef til TT, at partiet er i gang med at undersøge sagen og vil lægge alt frem, men at SD-kandidaten nægter at stå bag kommentarerne. Han har også over for partiledelsen afvist Expressens oplysninger om, at han erkendte kendskab til kontoen bag de omstridte indlæg.