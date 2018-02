Kampe om venezuelansk guldmine ender i endnu et blodbad

Mindst 18 personer er dræbt i voldsomme kampe mellem sikkerhedsstyrker og en væbnet bande i en guldmine i delstaten Bolivar i Venezuela.

De militære styrker ankom lørdag til minen i det afsidesliggende Cicapra, efter at hæren havde fået information om, at en kriminel bande truede lokale guldgravere.

Det er en officer, som anonymt beretter om aktionen til det amerikanske nyhedsbureau AP. Vedkommende har ikke bemyndigelse til at tale om kampene.

Soldaterne har beslaglagt fire angrebsvåben, flere granater og en del lette våben.

Der er ingen soldater blandt de dræbte. De døde er ikke blevet identificeret, da ingen af dem bar identifikationspapirer.

En af de dræbte menes at være en kvinde, der kendes som "chefen". Hun menes at have haft kontrol over området, efter at hendes bror Anderson Rodriguez blev dræbt sidste år.

Anderson Rodriguez var angiveligt bandeleder og berygtet for sin nådesløse behandling af minearbejdere.

I 2016 blev 17 minearbejdere dræbt og fundet i en massegrav i Bolivar. De blev ifølge AP angiveligt dræbt af en bande.

Volden har været stigende i delstaten, mens landets regering har barslet med planer om at tillade udenlandske investeringer i udvinding af regionens naturressourcer.

/ritzau/AP