Kæmpeorkanen Florence er gået i land i USA: Få overblikket over kaosset her

Fredag eftermiddag - dansk tid - er den frygtede kæmpeorkan Florence gået i land i staten North Carolina.

Dermed har den amerikanske østkyst taget hul på flere dages voldsomt kaos. Florence frygtes at kunne skabe en af de største naturkatastrofer nogensinde på den amerikanske østkyst med med meterhøje oversvømmelser, enorme ødelæggelser og i værste tilfælde dødsfald til følge.

Her er, hvad vi ved:

I kystbyen Wilmington er der blevet vindstød på 169 kilometer i timen, efter Florence er gået i land klokken 7.15 amerikansk tid. Det er den kraftigste vind mål i byen siden 1958, skriver Wall Street Journal.

Særligt regn og oversvømmelser forventes at blive et problem. Selv om orkanen er blevet nedjusteret fra en kategori 2-orkan til en kategori 1-orkan, vil den udløse gigantiske mængder af nedbør – mange steder over en halv meter regn – hvilket ifølge USAs Nationale Orkan Center vil føre til »katastrofale« og »livstruende« oversvømmelser.

I North Carolina har mere end 500.000 mennesker allerede mistet strømmen ifølge Bloomberg.

Redningsarbejdere havde fredag morgen - amerikansk tid - allerede løftet mere end 200 mennesker ud af de stigende vandmasser, som har ramt North Carolinas kystbyer. Ifølge avisen New York Times forsøger redningsarbejdere at nå frem til flere hundrede personer, som er fanget på tage huse og biler i byen New Bern, hvor en række floder er gået over deres bredder.

Wilmington på North Carolinas østkyst, hvor Florence først gik i land.

Flere steder frygtes huse at komme til at stå i vand op til første sals højde. North Carolina kan få 10 billioner gallon regn – svarende til omkring 38 billioner (38 million millioner) liter vand - siger meteorologen Ryan Maue fra weathermodels.com til CNN.

Orkanen bevæger sig ifølge USAs Nationale Orkan Center henover North Carolina med en fart på 5 kilometer i timen - omtrent samme hastighed, som en gående person. Den langsomme fart betyder, at den skaber større regnmængder i de ramte områder.

»Det her er kun begyndelsen. Der er stadig stadig 24 eller 36 timer, hvor vi står med en betydelig trussel,« sagde Jeff Byard fra FEMA - USAs center for katastrofehåndtering - da orkanen gik i land.

Fredag holder langt de fleste skoler i de udsatte områder lukket, og omkring 1.200 flyvninger til og fra området er aflyst. Seks atomkraftværker ligger på Florences mulige vej ind i landet. Et af dem er lukket ned, og de andre er forberedt på det.

26.000 mennesker har fredag i al hast været tvunget til at opsøge beskyttelsescentre i North Carolina, da de ikke nåede at flygte fra uvejret i tide.

Denne visualisering af de mulige oversvømmelser - lavet af det amerikanske vejr-medier The Weather Channel - er gået viralt på Twitter.

Eat your heart out, CNN! pic.twitter.com/IN8MoN1NCf — lil zyrtec (@dorseyshaw) September 13, 2018

Myndighederne har beordret mere end én million mennesker til at forlade deres hjem. Og to store motorveje har de seneste dag kun været åbne i én retning: væk fra kysten og ind til sikkerhed dybere inde i landet.

Mange hundredtusinder har taget flugten, men myndighederne har været bekymrede over, at en del alligevel er blevet tilbage i deres hjem trods klare advarsler om, at stormen kan blive så voldsom, at ingen redningsarbejdere kan komme til undsætning.

Lørdag forventes Florence at fortsætte sine ødelæggelser i vestlig retning og ramme South Carolina, inden orkanen - der i løbet af de kommende dage nok vil blive degraderet til en tropisk storm - vil dreje mod nord og risikere at gøre skade Virginia og Kentucky.