Kæmpe bøder for at stjæle sand på Sardinien

Tidligere i denne uge fik en 40-årig italiener, der nu bor i Storbitannien, en bøde på 1.000 euro svarende til næsten 7.500 danske kroner. Hans forbrydelse? Han var i besiddelse af en flaske fyldt med sand fra Gallura-stranden på Sardiniens nordkyst, skriver The Guardian.

Sardiniens strande er så unikke, at tusindvis af turister hvert år tager sand med sig fra de brede, rosarøde kyster. De sardinske myndigheder siger, at selv om forseelsen kan virke harmløs, er det ikke kun en lovovertrædelse, men også skadeligt for øens miljø.

Alene sidste sommer blev mere end et ton sand fundet i turisters bagage i Cagliaris lufthavn på trods af, at skiltningen på de sardinske strande ikke er til at tage fejl af. Det er forbudt.

Det fremgår af en lov, som trådte i kraft 1. august 2017. Den siger, at turister, der forsøger at »tage, beholde eller sælge små mængder (sand) uden tilladelse« vil blive straffet med bøder fra knap 4.000 kroner til godt 22.000 danske kroner. Loven gælder også for de skaller og sten, som findes på strandene. Det oplyste News.com sidste år.

Det er ikke kun de lokale italienske myndigheder, som tager sager om stjålet sand meget alvorligt. Der er også eksempler på, at den sardinske lokalbefolkning tager sagen i egen hånd og patruljerer ved de lokale strande.

Tourist sendte sandet tilbage

Skulle man ligge inde med en lille mængde sardinsk strand, er det åbenbart aldrig for sent at råde bod på ugerningen. I 2016 fortrød en kvinde, der havde taget sand fra øen Budelli ud for Sardinien. Denne ø er særlig berømt for sin lyserøde sandstrand, der skabes på grund af en blanding af koraller, granit og skaller. Kvindens stjålne sand fandt tilbage til sit rette element - efter 29 år.

Sammen med sandet sendte kvinden et undskyldende brev, hvori der stod:

»Jeg læste i nogle aviser og hørte på TV, hvordan dette sand er opstået. Jeg forstod, hvor unikt Sardinien er. Jeg følte mig skyldig.«